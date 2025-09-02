Il Wec torna in pista ad Austin per la Lone Star Le Mans. In Texas riprende la caccia alle hypercar Ferrari

Il mondiale endurance, il Wec, si appresta ad affrontare il sesto round della stagione 2025 sul circuito di Austin, in Texas, con la Lone Star Le Mans, che si correrà domenica 7 settembre. Si tratta della terzultima prova del campionato che si sta indirizzando verso una vittoria Ferrari sia nel titolo costruttori che in quello riservato ai team privati ed ai piloti. Infatti, la squadra di Maranello guida la graduatoria riservata ai costruttori con 175 punti, davanti alla Cadillac, che segue a quota 120 punti, e alla Porsche, più staccata, con i 111 punti conquistati fino ad ora.

Anche nella classifica dei team per le hypercar la Ferrari 499P numero 83 di AF Corse, vittoriosa a Le Mans, è saldamente in vetta, con 163 punti, rispetto ai 99 punti della Porsche della Proton Competition. In lizza per il titolo piloti ci sono gli equipaggi delle Ferrari 499P numero 51 ed 83, con Pier Guidi, Giovinazzi e Calado al comando con 105 punti, tallonati da Hanson, Kubica e Ye a quota 93 punti. Il duello tra questi piloti riprenderà, dunque, in Texas, su una pista in cui i dossi mettono a dura prova l'assetto delle vetture ed in cui è necessario avere un bilanciamento ottimale per essere efficaci sia nei tratti veloci che in quelli lenti.

Nella 6 ore della Lone Star Le Mans, Cadillac mira a fare gli onori di casa, dopo la doppietta ottenuta in Brasile con il team Jota, mentre le Porsche del team Penske puntano ad una prestazione degna di nota. Si attende una reazione da Toyota e Alpine, con Bmw e Peugeot pronte a lottare per le posizioni che contano.