WEC, Toyota fa doppietta nella 6 Ore di Barcellona e conquista il titolo costruttori

Montmelò - Dominio Toyota nel FIA WEC. Il costruttore giapponese ha conquistato la doppietta nella 6 Ore di Barcellona, assicurandosi matematicamente il titolo Costruttori della classe Hypercar. Sul circuito catalano di Montmelò, la Casa nipponica ha confermato la propria superiorità al termine di una stagione che l’ha vista protagonista assoluta, impreziosita anche dal successo nella 24 Ore di Le Mans. A firmare la vittoria sono stati Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, capaci di gestire al meglio le sei ore di gara e di resistere nel finale al ritorno dei compagni di squadra Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries. A completare il podio è stata la Ferrari 499P di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, terza al traguardo dopo una prova solida, ma senza riuscire a inserirsi concretamente nella lotta per il successo.

La gara catalana ha confermato l’efficacia del pacchetto Toyota, con le TR010 Hybrid in grado di interpretare al meglio le diverse fasi della corsa, mantenendo un ritmo costante e gestendo con attenzione pneumatici e consumi. Buemi, Hartley e Hirakawa hanno costruito la propria affermazione attraverso una condotta regolare, evitando errori nei momenti decisivi e conservando il controllo della situazione. Alle loro spalle, la seconda vettura giapponese ha progressivamente ridotto il distacco, rendendo più combattuto il finale. Il tentativo di rimonta di Kobayashi, Conway e de Vries non è però bastato per ribaltare le gerarchie, con l’equipaggio della Toyota numero 8 che ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi.

Il risultato di Montmelò ha assunto un significato particolare anche in ottica iridata. Grazie alla doppietta, Toyota ha infatti chiuso matematicamente la contesa per il Campionato del Mondo Costruttori Hypercar, premiando il lavoro svolto nel corso dell’intera stagione. La competitività della TR010 Hybrid e la capacità della squadra di raccogliere punti pesanti anche negli appuntamenti precedenti hanno permesso alla formazione nipponica di raggiungere l’obiettivo con una gara d’anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Resta invece ancora aperta la sfida per il titolo Piloti, che si deciderà nell’ultimo appuntamento stagionale, in programma a Monza il prossimo 8 novembre.

Alle spalle delle due Toyota, la Ferrari 499P di Fuoco, Molina e Nielsen ha conquistato un prezioso terzo posto. Il trio del Cavallino Rampante ha mantenuto un passo competitivo, riuscendo a difendere la posizione sul podio senza tuttavia trovare il ritmo necessario per contrastare le vetture giapponesi. La Hypercar di Maranello ha confermato la propria competitività, ma questa volta la superiorità della squadra campione del mondo ha impedito alla formazione italiana di puntare alla vittoria.

Quarta posizione per la Cadillac V-Series.R LMDh del Team Jota, affidata a Earl Bamber, Sébastien Bourdais e Jack Aitken, che ha concluso a poco meno di un minuto dai vincitori. Alle sue spalle si è classificata la Ferrari 499P di AF Corse, con Yifei Ye, Robert Kubica e Phil Hanson, mentre la seconda Cadillac della squadra britannica, condotta da Will Stevens, Norman Nato e Alex Lynn, ha terminato in sesta posizione.

Settimo posto per la BMW M Hybrid V8 del Team WRT condivisa da Kevin Magnussen, Raffaele Marciello e Dries Vanthoor. La formazione bavarese ha portato a casa un risultato utile, pur senza riuscire a inserirsi nella lotta per il podio. Alle sue spalle si è classificata l’Alpine A424 LMDh di Jules Gounon e Victor Martins, mentre la nona posizione è andata all’Aston Martin Valkyrie di Alex Riberas e Marco Sørensen, prima vettura a chiudere con un giro di ritardo rispetto ai vincitori. Decima l’altra Alpine, affidata a Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, che ha completato così la top ten.

Subito fuori dalle prime dieci posizioni hanno concluso le due Genesis GMR-001 LMDh. La vettura di Mathieu Jaminet, Paul Chatin e Dani Juncadella ha ottenuto l’undicesimo posto, mentre quella del poleman Mathys Jaubert, affiancato da André Lotterer e Pipo Derani, ha terminato sedicesima. Un risultato che non ha permesso alla formazione coreana di tradurre in gara il potenziale mostrato in qualifica.

Giornata complicata anche per Peugeot, con entrambe le 9X8 lontane dalle posizioni di vertice. La vettura condivisa da Paul Di Resta, Nick Cassidy e dall’esordiente Alex Quinn ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione, precedendo quella di Loïc Duval, Malthe Jakobsen e Théo Pourchaire, tredicesima. Quattordicesima la BMW M Hybrid V8 di Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde, seguita dalla Ferrari 499P di AF Corse affidata ad Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Non è invece riuscita a raggiungere la bandiera a scacchi l’Aston Martin Valkyrie di Harry Tincknell e Tom Gamble, costretta al ritiro dopo 115 giri.

La 6 Ore di Barcellona ha regalato una sfida combattuta anche nella classe LMGT3, dove a imporsi è stata la Porsche 911 GT3 R del The Bend Manthey, condivisa da Yasser Shahin, Riccardo Pera e Richard Lietz. L’equipaggio ha completato 183 giri, riuscendo a prevalere in una corsa particolarmente equilibrata e a controllare gli avversari nelle fasi decisive. La regolarità di marcia e una gestione efficace della gara hanno consentito alla Porsche di conquistare il successo al termine di una prova in cui le prime tre vetture hanno chiuso con lo stesso numero di tornate.

Alle spalle della Porsche si è classificata la McLaren 720S GT3 del Garage 59, con Antares Au, Thomas Fleming e Marvin Kirchhöfer, staccata di appena 4”750. Il podio è stato completato dalla BMW M4 GT3 del Team WRT, affidata ad Alex McIntosh, Parker Thompson e Dan Harper, che ha preceduto di soli 256 millesimi la Corvette Z06 LMGT3.R del Racing Team Turkey by TF, condotta da Paul Dempsey, Salih Yoluç e Charlie Eastwood.

Quinta posizione per la Ferrari 296 GT3 di AF Corse con François Hériau, Simon Mann e Alessio Rovera, seguita dalla Mercedes-AMG GT3 di Iron Lynx, affidata a Martin Berry, Ricardo Andrade e Maxime Martin. Settima la seconda Corvette di TF Sport, condivisa da Ben Keating, Jonny Edgar e Nicky Catsburg, mentre la Ford Mustang LMGT3 del Proton Competition, con Stefano Gattuso, Giorgio Levorato e Logan Sargeant, ha chiuso in ottava posizione, completando un giro in meno rispetto ai primi classificati.

Alle spalle della Ford si è piazzata la Mercedes AMG GT3 di Iron Lynx condotta da Jan Zelger, Matteo Cressoni e Lin Hodenius, davanti all’Aston Martin Vantage AMR GT3 dell’Heart of Racing Team, con Gray Newell, Eduardo Barrichello e Jonny Adam. Undicesima la seconda McLaren del Garage 59, affidata ad Alex West, Finn Gehrsitz e Benjamin Goethe, seguita dalla BMW M4 GT3 del Team WRT condivisa da Sean Gelael, Augusto Farfus e Darren Leung.

La Ferrari 296 GT3 di AF Corse con Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon ha concluso in tredicesima posizione, precedendo le due Lexus RC F GT3 dell’Akkodis ASP Team. La vettura di Petru Umbrarescu, Clemens Schmid e José María López ha ottenuto il quattordicesimo posto, mentre quella di Tom Van Rompuy, Hadrien David ed Esteban Masson ha terminato quindicesima. Sedicesima l’Aston Martin dell’Heart of Racing Team affidata a Mattia Drudi, Ian James e Zacharie Robichon, mentre la Porsche del Manthey DK Engineering, condivisa da James Cottingham, Timur Boguslavskiy e Ayhancan Güven, ha chiuso diciassettesima.

La tappa catalana consegna dunque a Toyota il titolo Costruttori Hypercar e conferma la forza della squadra giapponese, capace di monopolizzare le prime due posizioni e di gestire con autorità l’intera corsa. Il FIA WEC si prepara ora al gran finale di Monza, dove il fine settimana dell’8 novembre l’attenzione si sposterà sulla lotta per il titolo Piloti assoluto e di classe LMGT3.