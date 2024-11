WEC, Toyota; squadra che vince non si cambia. Confermato tutti i suoi piloti in vista della prossima stagione

Squadra che vince non si cambia. La Toyota ha fatto della stabilità un suo cavallo di battaglia e, risultati alla mano, la strategia risulta essere vincente. La conferma è avvenuta anche nella stagione appena trascorsa quando, grazie alla vittoria della 8 Ore del Bahrain, la squadra nipponica si è confermata nuovamente campione costruttori nel FIA WEC. Anche alla luce del risultato ottenuto, Toyota ha deciso di confermare in blocco tutti i suoi piloti.

Per il quarto anno consecutivo ad alternarsi sulla GR010 Hybrid numero 8 saranno Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. Il terzetto ha dimostrato di essere veloce quanto affidabile laureandosi per due anni di fila, nel 2022 e 2023, campione del mondo piloti oltre a conquista la 24 Ore di Le Mans nel 2022. Pur se penalizzato dalla sfortuna e da qualche errore di troppo, quest’anno l’equipaggio della Toyota ha ottenuto due vittorie: nella 6 Ore di San Paolo e nella recente 8 Ore del Bahrain.

Chiamato a sostituire l’esperto José Maria Lopez, Nyck de Vries non ha di certo sfigurato al fianco di Kamui Kobayashi e Mike Conway. Toyota ha quindi deciso di confermare anche l’equipaggio della Hypercar numero 7 in vista del 2025. Pur se con la sola vittoria della 6 Ore di Imola all’attivo, Kobayashi e de Vries hanno lottato fino all’ultimo per il titolo piloti chiudendo il campionato al terzo posto assoluto. Ricordiamo che in occasione della 24 Ore di Le Mans Conway, convalescente da un infortunio in bici, è stato sostituito da Lopez. Ciò nonostante sul circuito de la Sarte, il terzetto della Toyota ha conquistato il secondo gradino del podio.

Kobayashi, team principal di Toyota Gazoo Racing, ha dichiarato: «Abbiamo una formazione di piloti di prim'ordine su entrambe le vetture e sono felice di farne parte anche nel 2025. Lo spirito di squadra e la collaborazione tra tutti i piloti, e la squadra in generale, crescono a ogni gara e a ogni stagione. Solo grazie a ciò quest'anno abbiamo ottenuto buoni risultati, ma siamo determinati a ottenere di più. Competere nella categoria Hypercar nel WEC è una grande sfida e stiamo lottando contro una concorrenza molto forte, ma come squadra ci spingiamo continuamente a fare sempre meglio a ogni gara».