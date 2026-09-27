WEC: Toyota vince di strategia la 6 Ore del Fuji, Buemi-Hartley-Hirakawa nuovi leader del Mondiale

FUJI - Toyota ha scelto il modo più spettacolare per tornare al successo davanti al proprio pubblico. La squadra giapponese ha conquistato la 6 Ore del Fuji, sesto appuntamento stagionale del FIA WEC, al termine di una gara decisa negli ultimi minuti e ribaltata dall’ultima Safety Car. Quando la doppietta Alpine sembrava ormai cosa fatta, la strategia della Toyota ha cambiato completamente il volto della corsa, permettendo a Ryo Hirakawa, Sébastien Buemi e Brendon Hartley di conquistare una preziosa vittoria davanti ai 72.000 spettatori del circuito di casa.

La scelta decisiva è arrivata durante l’ultima sosta, quando la Toyota TR010 Hybrid ha effettuato il rifornimento senza sostituire gli pneumatici. Una soluzione che ha permesso a Hirakawa di risalire dalla sesta posizione fino al comando, proprio mentre la neutralizzazione consentiva di accorciare le distanze tra i protagonisti. Per il pilota giapponese si è trattato del primo successo in casa, mentre per Toyota è arrivata la prima affermazione dal Fuji dal 2023 e la terza stagionale. Soprattutto, il risultato ha permesso all’equipaggio giapponese di portarsi al comando della classifica Piloti con dieci punti di vantaggio, quando mancano soltanto due appuntamenti alla conclusione del campionato.

Per gran parte delle sei ore, tuttavia, la gara sembrava saldamente nelle mani di Alpine. Le due A424 LMDh hanno occupato con continuità le prime posizioni, alternandosi al comando. Dopo una partenza su pista umida ma già sufficientemente asciutta per consentire a tutti di utilizzare pneumatici slick, Jules Gounon e Ferdinand Habsburg hanno portato le due Alpine nelle posizioni di vertice. Victor Martins, subentrato a Gounon, ha poi preso il comando, mentre Habsburg è rimasto costantemente a stretto contatto con il compagno di marca.

Le numerose neutralizzazioni hanno però contribuito a rimescolare più volte le strategie. La prima Safety Car è stata provocata dall’incidente verificatosi al via della LMGT3, mentre successive fasi di Virtual Safety Car e Full Course Yellow hanno modificato gli equilibri. In una di queste circostanze Nyck de Vries, impegnato con una Toyota già costretta a una strategia alternativa dopo una foratura, ha tentato di superare Habsburg alla curva finale. Il contatto ha mandato in testacoda la TR010 Hybrid dell’olandese facendole, così, perdere terreno.

A metà gara Alpine sembrava comunque avere costruito una situazione ideale. Habsburg aveva portato la propria A424 al comando davanti alla vettura gemella di Martins, mentre le Aston Martin Valkyrie occupavano le posizioni immediatamente successive. La Toyota di Hartley era quinta, impegnata in una lunga battaglia con la vettura di Alex Riberas, mentre la Cadillac del Team Jota completava il gruppo di testa.

Nel corso della quarta ora il quadro è nuovamente cambiato. Martins ha iniziato a perdere prestazione durante il doppio stint con le gomme morbide e la Alpine di Charles Milesi è riuscita a portarsi al comando. La Aston Martin di Harry Tincknell e Tom Gamble ha quindi sfruttato una sosta più breve per salire virtualmente in testa, ma la permanenza al vertice è durata pochissimo. Gamble ha infatti oltrepassato la linea bianca all’uscita della pit-lane, rimediando un drive through che ha fatto precipitare la Valkyrie fuori dalla lotta per la vittoria.

Le due Alpine sono così tornate al comando, con Gounon e Martins davanti a Milesi e Habsburg. Alle loro spalle l’Aston Martin di Alex Riberas e Marco Sørensen cercava di difendere il podio dagli attacchi di Cadillac, Toyota e Genesis. Tutto lasciava pensare a un finale destinato a trasformarsi in un duello interno ad Alpine, ma l’ultima ora ha completamente riscritto il copione.

A provocare la svolta è stato l’incidente tra la McLaren 720S GT3 di Finn Gehrsitz e l’Aston Martin Vantage GT3 di Mattia Drudi. Il contatto sul rettilineo principale ha spedito la McLaren contro le barriere e, nonostante Gehrsitz sia uscito illeso dalla vettura, il recupero dell’auto e la rimozione dei detriti hanno reso necessario l’ingresso della Safety Car.

Toyota ha colto immediatamente l’occasione. Hirakawa e la BMW M Hybrid V8 di Dries Vanthoor hanno effettuato il rifornimento senza cambiare pneumatici, guadagnando numerose posizioni. La Toyota è così tornata in pista davanti alle due Alpine, mentre Vanthoor si è ritrovato secondo con la BMW del Team WRT.

Alla ripartenza, con poco più di venti minuti ancora da disputare, Martins ha iniziato una rimonta forsennata. Il francese ha superato rapidamente la Aston Martin e la Alpine di Milesi, per poi portarsi alle spalle della BMW di Vanthoor. Il pilota del Team WRT ha resistito per due giri, prima di dover cedere alla pressione della Alpine. Nel frattempo Hirakawa aveva costruito un margine di oltre due secondi, ma il vantaggio ha iniziato progressivamente a ridursi nel traffico delle LMGT3.

Martins è riuscito a riportarsi a ridosso della Toyota, ma Hirakawa ha gestito alla perfezione gli ultimi giri. Nonostante la Alpine potesse contare su due pneumatici nuovi sul lato sinistro e su un ritmo superiore, il giapponese non ha commesso errori riuscendo a tagliare il traguardo con appena 0”591 di vantaggio. Un margine minimo che ha trasformato il finale della 6 Ore del Fuji in uno dei più combattuti della recente storia del FIA WEC.

Alpine ha così dovuto accontentarsi del secondo posto con Martins e Gounon, dopo aver controllato la gara per gran parte della sua durata. Sul terzo gradino del podio è salita la BMW di Vanthoor, Raffaele Marciello e Kevin Magnussen, protagonista di una rimonta altrettanto significativa dopo essere entrata nell’ultima fase della corsa in settima posizione. Quarta l’altra Alpine di Milesi e Habsburg, mentre la Cadillac di Jack Aitken, Sébastien Bourdais ed Earl Bamber ha completato la top five.

La Peugeot ha conquistato il sesto posto con Malthe Jakobsen, Loïc Duval e Théo Pourchaire, ottenendo con la 9X8 il miglior risultato stagionale. Settima la Cadillac di Will Stevens e Norman Nato, mentre l’altra Toyota, affidata a Kamui Kobayashi, Mike Conway e de Vries, ha concluso ottava dopo essere stata penalizzata dal drive through inflitto a Kobayashi per un’infrazione commessa durante una fase di Full Course Yellow. Nona l’Aston Martin di Sørensen e Riberas, scivolata indietro nel finale dopo avere occupato a lungo le posizioni di vertice.

È stata invece una gara da dimenticare per Ferrari. I campioni del mondo in carica Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi hanno portato la 499P al decimo posto, mentre l’altra Ferrari ha perso circa tre minuti a causa di un problema ai martinetti durante una sosta. Miguel Molina, Nicklas Nielsen e Antonio Fuoco sono stati successivamente costretti al ritiro per una perdita di potenza.

Fuori anche la Peugeot di Paul Di Resta, Nick Cassidy e Stoffel Vandoorne, fermata da un problema al cambio. Ancora più pesante il bilancio per la BMW di René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde, arrivata al Fuji da leader del campionato. Due forature provocate da contatti durante la gara hanno costretto la vettura del Team WRT al tredicesimo posto, complicando la situazione dell’equipaggio nella corsa al titolo.

In LMGT3 il successo è andato invece alla BMW M4 LMGT3 del Team WRT, protagonista di una rimonta costruita nell’ultima fase della gara. Augusto Farfus, Sean Gelael e Darren Leung hanno trasformato una situazione apparentemente compromessa in una vittoria preziosa, sfruttando al meglio le gomme nuove montate durante l’ultima sosta. Partito dalla sesta posizione alla ripartenza, Farfus ha recuperato rapidamente terreno, superando prima la Porsche del Manthey, poi l’unica McLaren rimasta in gara e infine le due Corvette del TF Sport.

Il sorpasso decisivo è arrivato a sette minuti dalla bandiera a scacchi, quando Farfus ha avuto la meglio sulla Corvette di Charlie Eastwood. Il brasiliano ha poi resistito al ritorno dell’Aston Martin Vantage di Mattia Drudi, Ian James e Zach Robichon, seconda al traguardo con un distacco di 1”062. Terza la Corvette di Eastwood, Peter Dempsey e Salih Yoluç, che nel finale non è riuscita a replicare il ritmo della BMW equipaggiata con pneumatici nuovi.

La Ferrari 296 LMGT3 di Davide Rigon, Francesco Castellacci e Thomas Flohr ha chiuso al quarto posto, mentre la Corvette di Jonny Edgar, Ben Keating e Nicolas Catsburg ha completato la top five. Un risultato che ha comunque permesso all’equipaggio del TF Sport di consolidare la propria leadership in campionato. Sesta l’altra BMW di Anthony McIntosh, Parker Thompson e Dan Harper, davanti alla Porsche 911 LMGT3 di James Cottingham, Timur Boguslavskiy e Ayhancan Güven. Ottava la McLaren di Antares Au, Thomas Fleming e Marvin Kirchhöfer, mentre la Ford Mustang di Eric Powell, Ben Tuck e Sebastian Priaulx e la Lexus di Tom Van Rompuy, Hadrien David ed Esteban Masson hanno completato le prime dieci posizioni.

Il FIA WEC lascia ora il Giappone per affrontare le ultime due gare della stagione. Il prossimo appuntamento sarà sul circuito di Barcellona dal 16 al 18 ottobre, con la Toyota del terzetto composto da Buemi, Hartley e Hirakawa che arriverà in Spagna da nuova leader del campionato.