WEC, un incoraggiante debutto per Genesis alla 6 ore di Imola: entrambe le vetture concludono la gara

Genesis Magma Racing raggiunge l’obbiettivo principale che si era prefissata prima del debutto alla 6 ore di Imola, ovvero quello di concludere la gara con entrambe le monoposto.

In ottica esordio, la numero 17 taglia il traguardo con un buon risultato ben oltre le aspettative, 15a posizione assoluta; dopo aver assaporato la zona punti per una buona fetta di gara, arrivando a toccare anche la 10a posizione battagliando con la n.009 di Aston Martin Thor Team. La 19 conclude invece la gara al 29o posto, dopo aver incontrato diverse difficoltà, complice un problema ad un sensore che ha tenuto la vettura ferma ai box per diversi minuti (circa 30).

Per Genesis è stato un ottimo punto di partenza, ma ci sarà molto da lavorare prima di poter competere per le posizioni più alte insieme ai marchi storici del motorsport in generale e soprattutto del WEC, come ribadito dallo Sporting Director del team, Gabriele Tarquini.