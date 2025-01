WEC, Valentino Rossi prosegue il suo impegno nell’Endurance con la BMW M4 GT3 del Team WRT

MONACO DI BAVIERA – Valentino Rossi continuerà a competere nel FIA World Endurance Championship anche nel 2025. Il plurititolato campione della MotoGP sarà nuovamente al volante della BMW M4 GT3 del Team WRT, affiancato dal pilota Bronze Ahmad Al Harthy e dal nuovo compagno Kelvin van der Linde, che sostituirà Maxime Martin. Quest’ultimo, infatti, sarà impegnato con il debutto della Mercedes AMG del team Iron Lynx nel WEC.

Dopo un 2024 positivo, caratterizzato da due podi di classe LMGT3 nella 6 Ore di Imola, dove ha ottenuto il secondo posto di categoria, e nella 6 Ore del Fuji, Rossi punta a consolidare quanto appreso nella sua stagione di esordio. Inoltre, a fine campionato, il “Dottore” ha avuto l'opportunità di testare la BMW M Hybrid V8 LMDh durante i Rookie Test in Bahrain, dimostrando grande adattabilità anche a vetture di categoria superiore.

Rossi ha così commentato l’annuncio: «Sono molto contento di continuare la mia esperienza nel FIA WEC, visto che quella dell'anno scorso è stata una stagione di debutto molto positiva. Abbiamo disputato delle belle gare, tra cui due podi, e vogliamo cercare di essere sempre più forti e veloci».

Il “Dottore” ha poi proseguito: « Lavoreremo duramente insieme a BMW per migliorare le nostre prestazioni ed essere più competitivi in ogni gara. È fantastico correre ancora una volta su alcuni circuiti fantastici, che conosco bene avendoli affrontati in moto, e per questo mi fa piacere correre nel FIA WEC. Le Mans è ovviamente la più importante, l'anno scorso siamo stati sfortunati, ma lotteremo per il podio nel 2025».

Parallelamente, non si esclude che Rossi possa partecipare ad alcune gare del GT World Challenge Europe, una serie a lui molto cara. Compatibilmente con gli impegni nel Mondiale Endurance, tra le tappe più probabili ci sono sicuramente la 24 Ore di Spa-Francorchamps e gli eventi italiani di Monza e Misano.

Il Team WRT, nel frattempo, rinnova anche la formazione della sua seconda BMW M4. Confermato Augusto Farfus, il brasiliano sarà affiancato da Yasser Shahin, vincitore di classe LMGT3 della 24 Ore di Le Mans 2024 con Porsche, e Timur Boguslavskiy, già presente in alcune gare del WEC 2024 con Lexus.

Andrea Roos, responsabile di BMW M Motorsport, ha aggiunto: « Così come per il nostro programma Hypercar nel WEC, ci aspettiamo grandi soddisfazioni anche in LMGT3. Siamo soddisfatti per quanto fatto dal Team WRT, in quanto si è assicurato ancora una volta alcuni tra i migliori piloti di classe Silver e Bronze da affiancare ai nostri ufficiali».

Björn Lellmann, a capo del reparto Customer Racing di BMW M Motorsport, ha aggiunto: «Nel 2025 la BMW M4 GT3 Evo farà il suo debutto nel Mondiale Endurance, uno dei campionati GT più prestigiosi nel panorama internazionale. Il nostro obiettivo è quello di dimostrare di cosa sia capace la vettura e raggiungere subito il successo. Con una formazione come quella del Team WRT abbiamo tutte le condizioni ideali per ottenerlo».