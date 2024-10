WEC, Valentino Rossi sulla BMW Hypercar nei Rookie Test in Bahrain, Ferrari schiera Arthur Leclerc

Al termine dell’ultimo appuntamento stagionale del FIA WEC, la 8 Ore del Bahrain prevista il prossimo 2 novembre, come da tradizione le squadre resteranno sul circuito di Shakir per effettuare i Rookie Test. La sessione sarà quindi l’occasione per vedere i piloti alle prese con le vetture del Mondiale Endurance in vista di un possibile impiego, da parte delle squadre, nella prossima stagione. Saranno in totale ventotto le vetture che scenderanno in pista nella giornata di domenica, di cui tredici saranno le Hypercar e quindici le LMGT3.

Per quanto riguarda i colori italiani, Ferrari schiererà entrambe le sue 499P LMH di cui una per Thomas Neubauer, protagonista di un’ottima stagione d’esordio nel GT World Challenge Europe con la 296 GT3, mentre l’altra Hypercar andrà al fratello d’arte Arthur Leclerc. Per quanto riguarda il prototipo del Cavallino Rampante gestito da AF Corse ci sarà Yifei Ye. Spostandoci al box Lamborghini, sulla SC63 LMDh si alterneranno l’esperto Franck Perera e la giovane promessa Jordan Pepper.

Ci sarà anche un po’ di tricolore in BMW. Reduce da un’ottima stagione d’esordio nel WEC in LMGT3, Valentino Rossi finalmente proverà la M Hybrid V8 LMDh. Per il ‘Dottore’ arriverà, così, finalmente l’opportunità di salire su una vettura da assoluto. Oltre a Rossi sulla BMW Hypercar si alterneranno anche Daniel Harper e Max Hesse coadiuvati dai titolari Dries Vanthoor e René Rast. Il Porsche Penske Motorsport schiererà solamente una 963 LMDh per Mathieu Jaminet, che il prossimo anno prenderà parte ad alcune gare del WEC, e Reshad de Gerus. Fresco di promozione nel team ufficiale, Julien Andlauer farà la sua ultima apparizione con il team Proton Competition supportando Charlie Wurz, figlio del due volte vincitore a Le Mans Alexander Wurtz.

Cadillac affronterà i Rookie Test con la coppia abitualmente impegnata in LMGT3 con la Corvette Z06 del TF Sport Charlie Eastwood e Daniel Juncadella. Inoltre al volante della V-Series.R ci sarà anche il pilota di riserva Mercedes F1 Frederik Vesti. Toyota schiererà il vice campione della ELMS Esteban Masson affiancato da Mike Conway. Mentre Alpine pescherà dal suo vivaio Victor Martins che, per l’occasione, verrà supportato da Jules Gounon, quest’ultimo in odore di promozione al ruolo da titolare per il 2025. Infine Peugeot, oltre agli ufficiali Paul di Resta e Malthe Jakobsen, schiererà i francesi Theo Pourchaire e Clement Novalak.

Per quanto riguarda la LMGT3, al volante dell’Aston Martin Vantage GT3 dell’Heart of Racing ci sarà il fresco vincitore della 24 Ore di Spa-Francorchamps Mattia Drudi. Se Lamborghini Iron Lynx non ha annunciato ancora i suoi piloti, AF Corse sarà presente con due Ferrari. Su una 296 GT3 ci sarà Mahaveer Raghunathan, mentre sull’altra GT del Cavallino Rampante ci sarà il sedicenne Matteo de Palo, reduce da una positiva stagione d’esordio in Formula Regional.

United Autosports affiderà le sue McLaren 720S a Tom Gamble e Alex Sedgwick, entrambi saranno affiancati da Gregoire Saucy e Marino Sato. Il team WRT schiererà due BMW M4 GT3, una per Gilles Stadsbader, attualmente impegnato nel GT Italiano, e l’altra per Gregory de Sybourg. L’Akkodis ASP porterà in pista ben quattro Rookie. Paul Evrard e il figlio d’arte Aurelien Panis potranno contare sul supporto di Arnold Robin, mentre sulla seconda Lexus RC F si alterneranno Razvan Umbrarescu e Ben Barnicoat sotto la supervisione di José Maria Lopez.

Proton Competition ha confermato la presenza delle due Ford Mustang GT3 rispettivamente con Ben Barker e Dennis Olsen. Mentre il TF Sport ha annunciato una sola Corvette Z06 LMGT3.R per Daniel Juncadella. Infine il Manthey schiererà una Porsche 911 GT3 per Michelle Gatting e la giovane Célia Martin, entrambe appartenenti al programma Iron Dames. Sulla GT tedesca farà il suo debutto nel WEC anche Gilian Henrion, tra i protagonisti di classe LMP3 nella stagione appena conclusa della ELMS.

Elenco team e piloti iscritti ai Rookie Test di Shakir