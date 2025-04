WEC, Wehrlein e Müller affronteranno la 6 Ore di Spa sulle Porsche 963 LMDh

ZUFFENHAUSEN – Il passaggio dalla Formula E al FIA WEC può sembrare, almeno sulla carta, un salto tecnico e mentale impegnativo. Eppure, sempre più piloti dimostrano che le due categorie non sono così distanti tra loro, tanto da riuscire a gestire contemporaneamente programmi paralleli in entrambe le serie. Gli ultimi, in ordine cronologico, saranno Pascal Wehrlein e Nico Müller. I due piloti, volti ben noti del campionato elettrico, prenderanno parte alla 6 Ore di Spa-Francorchamps al volante delle Porsche 963 LMDh gestite dal team ufficiale Penske Motorsport.

La gara belga rappresenta il terzo appuntamento stagionale del Mondale Endurance, nonché un banco di prova fondamentale per la 24 Ore di Le Mans. Wehrlein, campione in carica di Formula E, è già stato confermato tra i protagonisti della prossima maratona francese con la terza Porsche iscritta da Penske al fianco di Felipe Nasr e Nick Tandy. Per il tedesco Spa sarà quindi l’occasione concreta per entrare nel vivo dell’atmosfera del WEC e capire come lavora il team Penske Motorsport.

Dopo aver saggiato la Porsche 963 LMDh in occasione della 24 Ore di Daytona, prima gara della serie nordamericana IMSA SportsCar Championship, Wehrlein in Belgio dividerà l’abitacolo della 963 LMDh numero 6 con i campioni del mondo in carica Kevin Estre e Laurens Vanthoor.

Wehrlein si è detto carico per la nuova avventura: «In preparazione alla 24 Ore di Le Mans, è ovviamente di prim'ordine che io possa debuttare nel FIA WEC a Spa e conoscere subito il modo in cui Porsche Penske Motorsport lavora: ogni chilometro di gara con la Porsche 963 LMDh conta. Estre e Vanthoor sono due compagni di squadra dai quali posso imparare molto. Non vedo l’ora di gareggiare su una pista iconica come il circuito belga».

Sulla vettura gemella, la numero 5, ci sarà invece Müller, reduce anch’egli da un’esperienza in IMSA con la Porsche 963 del team JDC-Miller MotorSports guidata alla 12 Ore di Sebring. Per lo svizzero si tratta di un ritorno nel WEC, dove ha militato nelle ultime due stagioni con Peugeot, ma anche del suo debutto sulla 963 LMDh nel contesto del Mondiale Endurance. Al suo fianco ci saranno Michael Christensen e Julian Andlauer.

Müller ha dichiarato: «Non vedo l'ora di tornare nel WEC e di partecipare alla 6 Ore di Spa con Andlauer e Christensen. Dopo Sebring nella serie IMSA e durante i test, sarò in grado di mettere insieme altri giri importanti con la 963 LMDh. È una grande opportunità per la quale vorrei ringraziare Porsche Penske Motorsport e anche il mio team di Formula E Andretti per averla resa possibile».

La presenza di Müller non si limiterà solamente alla gara di Spa. Porsche lo ha infatti designato come pilota di riserva per la 24 Ore di Le Mans, un ruolo che lo rende parte integrante della missione francese anche se, come lui stesso ammette: «Sono molto felice di sostenere il team come pilota di riserva e di fare la mia parte per contribuire al raggiungimento del grande obiettivo, anche se ovviamente spero che non ci sia bisogno di me».