Weeekend rombante all'Enzo e Dino Ferrari di Imola: dalle GT alle monoposto all'insegna dello spettacolo

IMOLA - Record stagionale di iscritti all'Enzo e Dino Ferrari che vedrà anche la presenza nel paddock come ospite d'eccezione l'ex campione del mondo di motociclismo, Loris Capirossi. E’ un bell’alternarsi di gare Endurance e Sprint in questo avvio del Campionato Italiano Gran Turismo 2019. Dopo le due gare “lunghe” di Monza e Misano e il primo week end di gare “corte” di Vallelunga, sarà il tracciato dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola ad ospitare in questo fine settimana il secondo atto stagionale della Serie Sprint. Ventisette gli equipaggi presenti, record stagionale, con tanti nuovi ingressi in tutte le classi, GT3, GT Light e GT4. Nell’intero week end sarà ospite nel paddock l’ex campione del mondo di motociclismo, Loris Capirossi, presente in qualità di Friend of the brand BMW.

Nella classe maggiore sarà ancora un duello tra la Lamborghini Huracan di Postiglione-Mul (Imperiale Racing) e la Mercedes AMG di Agostini-Rovera (Antonelli Motorsport) che ha caratterizzato il primo week end di Vallelunga? E’ quanto si attendono di scoprire i tanti appassionati attesi all’autodromo in riva al Santerno e quelli che seguiranno l’evento da casa in diretta TV. Il pronostico è assolutamente incerto, tenuto conto che al via delle due gare ci saranno tanti protagonisti in grado di lottare tutti per il gradino più alto del podio. Tra questi Andrea Fontana e Mattia Drudi, quest’ultimo al rientro nella serie tricolore con l’ufficialità di pilota Audi Sport, al via con la R8 LMS della compagine tricolore di Emilio Radaelli, ma gli occhi saranno puntati anche sulla BMW M6 di Comandini-Johansson (BMW Team Italia) e sulle Ferrari 488 di Veglia-Casè (Easy Race), Di Amato-Vezzoni (RS Racing) e sulle due Rosse dell’AF Corse, team reduce dalla splendida vittoria nella GTE PRO della 24 ore di le Mans, di Fuoco-Hudspeth e Mann-Cressoni. A supporto di Agostini-Rovera, l’Antonelli Motorsport schiererà le altre due Mercedes AMG che saranno affidate a Nicola Baldan e Andrea Larini, mentre l’Imperiale Racing affiancherà la Huracan di Postiglione-Mul con la vettura gemella di Perolini-Gersekowski. Completano l’elenco iscritti della classe GT3 i portacolori dell’LP Racing, al volante della Lamborghini Huracan, Filippo Cuneo e Niccolò Magnoni.

Il secondo week end stagionale della serie Sprint si aprirà venerdì 21 giugno con i due turni di prove libere di 50 minuti ciascuno che scatteranno alle ore 10,10 e 14,10 a cui seguiranno, sabato, le due sessioni di prove ufficiali in programma alle 9,00 e alle 9,35. Gara-1 della durata di 50 minuti + 1 giro, che sarà trasemssa in diretta TV su Raisport, scatterà nel pomeriggio con inizio alle ore 13,05, mentre gara-2, sempre della durata di 50 minuti + 1 giro, prenderà il via domenica mattina alle ore 11,40 e sarà trasmessa in diretta su AutomotoTV (SKY 228), in differita su Raisport alle ore 17,50 e in web streaming sui siti www.raiplay.it, www.acisport.it/CIGT e sulla pagina facebook del campionato www.facebook.com/CIGranTurismo.

Il ricco programma sulla pista imolese comprende anche il terzo appuntamento stagionale del TCR Italy, il Campionato Italiano di ACI Sport, riservato alle Turismo due litri turbo a trazione anteriore. Una tappa attesissima per una lotta al vertice appena innescata ed uno straordinario spettacolo in pista dal quale sono emersi quattro diversi vincitori sulle quattro gare disputate.

A guidare il gruppo è Enrico Bettera, che dopo aver firmato entrambe le pole position finora in palio, conta una vittoria ed un podio grazie ai quali, al volante dell’Audi RS3 Lms di Pit Lane Competizioni precede di due punti Marco Pellegrini. C’è anche il Campionato Italiano Sport Prototipi per disputare il quarto dei sei round in calendario con uno schieramento record di ben 22 Wolf GB08 Thunder motorizzate Aprilia RSV4.



La lotta al titolo tricolore, appena innescata, è infatti apertissima con il capoclassifica Riccardo Ponzio, vincitore nell’ultima gara a Misano, inseguito a otto lunghezze dal 21enne Danny Molinaro, vincitore di gara 1 a Vallelunga ed autore del primato cronometrico nella giornata di test collettivi tenutisi proprio ad Imola ad inizio mese, e da Claudio Giudice a 13 lunghezze.

In gara anche le monoposto, per i campionati italiani F4 e Regional. C’è anche un tocco di internazionalità con le monoposto 2000 dei campionati tedesco Drexler AFR Pokale e l’austriaco AMF F3, con il campione in carica, il ventenne romano Andrea Cola.