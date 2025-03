Wehrlein, il campione in carica della FE, con la Porsche 963 corre per la prima volta la 24h di Le Mans

PER MARCA

STOCCARDA – Il campione del mondo in carica della Formula E, il tedesco con trascorsi in Formula 1 Pascal Wehrlein, correrà la 24h di Le Mans. È stata la stessa Porsche, la casa automobilistica che lo ha sotto contratto, a ufficializzarne l'impegno, peraltro prevedibile dopo che il 30enne pilota aveva testato la 963 e anche guidata nella 24h di Daytona di fine gennaio con la scuderia cliente Jdc-Miller MotorSports. Il suo nome era quello che mancava per completare l'elenco dei partenti con le hypercar diffuso a inizio mese dagli organizzatori della 24h più famosa al mondo.

Per Wehrlein si tratta di un esordio assoluto sul circuito francese de La Sarthe, che ospiterà l'edizione 2025 tra sabato 14 e domenica 15 giugno. Il tedesco sarà al volante del bolide numero 4, uno dei tre schierati nella classe regina, quella delle hypercar, dal costruttore di Stoccarda che ha vinto l'ultima volta la gara assoluta nel 2017 (19 in totale, nessuno vanta un simile palmares) e nel cui albo d'oro gli sono poi succedute Toyota (5 successi consecutivi) e Ferrari (che si è imposta nel 2023 e nel 2024).

Il tedesco condividerà l'abitacolo della hypercar della Porsche Penske Motorsport con il brasiliano Felipe Nasr e con il britannico Nick Tandy. Sulla macchina numero 5 saliranno i francesi Julien Andlauer e Mathieu Jaminet e il danese Michael Christensen, mentre sulla 6 si alterneranno al volante l'australiano Matt Campbell, il francese Kévin Estre e il belga Laurens Vanthoor. Libero da impegni legati al mondiale elettrico, anche il compagno di squadra Antonio Felix da Costa sarà di nuovo al via a Le Mans, ma nella Lmp2, categoria nella quale aveva vinto nel 2022: per il portoghese si tratta della settima partenza.

«Sono contento di questa nuova sfida – ha commentato Wehrlein – perché diversamente dalla Formula E dove è tutto su misura per me, nella Porsche 963 devo condividere ogni cosa: la posizione di guida, l'assetto, la strategie e altro ancora. Sarei naturalmente contento di aggiungere un altro alloro a quello della Formula E, ma l'obiettivo principale è quello di garantire un buon lavoro alla scuderia e imparare cose nuove».