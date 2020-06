Wehrlein si aggiudica il Race at Home Challenge e torna al comando del mondiale virtuale

ROMA – Il tedesco della Mahindra Pascal Wehrlein ha vinto la settima e penultima prova al simulatore del Race at Home Challenge organizzato dalla Formula E anche per raccogliere fondi per l'Unicef. La gara virtuale si è svolta sul circuito di New York, dove la scorsa settimana di era imposto Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz Eq). Con il successo di oggi, corredato dalla pole, Wehrlein ha riguadagnato la testa del mondiale.

Il pilota della Mahindra, che ha ammesso di aver “corso” con l'handicap di una telecamera sbagliata, è partito davanti ed è sempre rimasto davanti, senza doversi nemmeno preoccupare troppo degli inseguitori. Il primo dei quali, almeno fino all'ultima tornata, è stato il debuttante sudafricano Kelvin Van Der Linde, schierato dalla Audi Sport. Il 24enne, secondo anche dopo le qualifiche, ha chiuso terzo, perché poco prima del traguardo non è riuscito ad evitare il sorpasso da parte di Oliver Rowland (Nissan e.Dams). Per la casa dei Quattro Anelli si tratta del primo podio nel Race at Home Challenge.

Protagonista di un'ottima qualifica, terzo, Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) è rimasto vittima della solita carambola subito dopo la partenza e la sua gara è finita a pochi secondi dal via. Vandoorne, che scatava dalla quinta posizione, non è andato oltre il quarto posto seguito da Maximilian Günther (Bmw i Andretti). Poi la coppia della Rokit Venturi: Felipe Massa ed Edoardo Mortara. Nella Top 10 sono entrati anche Antonio Felix Da Costa (Ds Techeetah), Robin Frijns (Envision Virgin) e Oliver Turvey (Nio 333).

Domenica Wehrlein parte con 12 punti di vantaggio su Vandoorne (130 contro 118), che valgono una serie ipoteca sul platonico titolo. Günther è terzo a 83, seguito da Rowland con 76. La “carovana elettrica” attende tuttavia il semaforo verde per le gare vere.