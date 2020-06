Wehrlein verso la Porsche. Mahindra ingaggia Lynn per le utlime sei gare di Formula E

ROMA – Mahindra ha ingaggiato Alex Lynn per le ultime sei gare di Formula E, quelle che si disputeranno sulla pista dell'ex aeroporto di Tempelhof a Berlino fra il 5 ed il 13 agosto per chiudere la sesta stagionei. La scuderia indiana sostituisce così Pascal Wehrlein, attualmente 14° con 14 punti. Secondo indiscrezioni, il tedesco sarebbe destinato alla Porsche per sostituire lo svizzero Neel Jani, uno dei quattro piloti che non ha ancora mosso la classifica. La Audi Sport Abt non ha ancora ufficializzato il nome di chi subentrerà a Daniel Abt, “silurato” dopo essersi fatto sostituire in uno degli ePrix virtuali del Race at Home Challenge vinto da Stoffel Vandoorne (Mercedes Eq) proprio davanti a Wehrlein.

Il 26enne britannico ha già preso parte a 21 ePrix nell'arco di tre stagioni, due con la Ds Virgin ed una con la Panasonic Jaguar. Lynn si è piazzato sette volte nei dieci ed ha un sesto a Punta de l'este come miglior piazzamento. Si era guadagnato la ribalta all'esordio, a New York, conquistando la pole al primo assalto. Poi, però, non era riuscito a finire la gara. Complessivamente ha ottenuto 30 punti. Il pilota britannico è versatile ed ha vinto al volante di monoposto di vario genere, incluse quelle di Formula 2. È stato collaudatore per la Williams in Formula 1.

«Sono entusiasta di poter rappresentare la Mahindra a Berlino», ha dichiarato Lynn. «Ho ambizioni importanti – ha aggiunto – che coincidono con gli obiettivi che Mahindra intende raggiungere». «Il format di Berlino sarà intrigante e stimolante allo stesso e non vedo l'ora di scendere in pista», ha concluso. L'anno scorso a Tempelhof era riuscito a qualificarsi anche per la superpole. Il britannico raggiunge il belga Jerome D'Ambrosio.

«Vogliamo ringraziare Pascal Wehrelin per il suo contributo ed auguragli il meglio per le sue sfide future – ha commentato Dilbagh Gill, numero uno della scuderia indiana – Siamo felici di dare il benvenuto ad Alex Lynn nella famiglia Mahindra Racing». «Non è facile entrare a metà stagione, soprattutto con questa formula unica con la quale si correrà a Berlino. Ma è 'affamato', ha talento ed esperienza che siamo certi riuscirà a mettere a frutto», ha dichiarato il manager.