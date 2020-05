Wehrlein (Mahindra) vince ancora nel Race at Home Challenge di FE e va in testa alla classifica

ROMA – Il Race at Home Challenge che sostituisce la Formula E e serve per raccogliere fondi per l'Unicef parla sempre tedesco. E va avanti a doppiette. Dopo quella di Maximilian Günther (Bmw i Andretti), è arrivata quella di Pascal Wehrlein (Mahindra). L'ex pilota di Formula 1 partiva secondo a fianco del poleman Edorado Mortara (Rokit Venturi), ma è riuscito a conquistare il successo sul circuito virtuale di Hong Kong.

Per la seconda volta i piloti si sono misurati ai simulatori sulla pista asiatica, ma nelle qualifiche hanno dovuto farlo con la pioggia. Mortara, che ha confessato di non aver provato nel corso della settimana, è stato il più veloce con quasi 3 decimi di margine. Dalla seconda fila partivano invece Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz Eq) ed il solito Günther. Fra i 10 si erano inseriti anche il cinese Ma Qinghua (Nio 333), settimo, e Daniel Abt (Audi Sport Abt Schaeffler), nono.

La solita partenza confusa ha penalizzato il tedesco della Bmw, scivolato fino alla 13° posizione prima di cominciare una interessante rimonta terminata poi contro un muro e l'eliminazione all'ottava tornata, ed ha premiato soprattutto James Calado (Panasonic Jaguar), passato all'interno e risalito fino al secondo posto. Il britannico non è però riuscito a tenere la posizione a lungo. Al quarto giro è stato superato da Wehrlein e poco dopo anche da Vandooorne. Mortara è andato a sbattere nella tornata successiva servendo al tedesco ed al belga il più facile dei sorpassi. I due sono stati scortati sul podio virtuale dallo stesso Calado

L'italo svizzero ha difeso strenuamente la quinta piazza (la quarta è andata a Nick de Vries, Mercedes-Benz Eq) dall'assalto di Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah), il leader della classifica della Formula E. L'atro senatore entrato nella Top 10 è stato Sébastien Buemi (Nissan e.Dams), nono. Al comando della graduatoria del Race at Home Challenge, Wehrlein è subentrato con 70 punti a Günther (65). Vandoorne è salito a 58 e precede Robin Frijns (Envision Virgin), settimo oggi, con 46. Sabato prossimo il quinto degli otto appuntamenti in programma.