Williams, Carlos Sainz: «Correre a Madrid è un traguardo che mai avrei immaginato»

«Correre a Madrid è un traguardo che mai avrei immaginato quando avevo 10 anni». Carlos Saiz vive con emozione il debutto del Gran Premio di Spagna nella sua città, in programma questo fine settimana sul nuovo circuito Madring. Il pilota spagnolo della Williams sarà tra i protagonisti della prima gara di F1 nella capitale iberica, 45 anni dopo l'ultima edizione disputata sul circuito del Jarama. «E' molto speciale, soprattutto perché sono nato qui e ho corso tante volte davanti a questa gente», ha sottolineato Sanz in dichiarazioni ai media nella fanzone dello sponsor Estrella Galicia 0,0.

«Se dici a un bambino di 10 anni che arriverà alla Formula 1 e correrà per Renault, Ferrari, Williams, McLaren, Toro Rosso, che vincerà e si qualificherà in 'pole', che otterrà un GP a Madrid: sono sfide e mete impensabili che non avrei potuto immaginare», ha affermato il pilota. «Mi sento orgoglioso e un privilegiato», ha aggiunto. Il Madring, lungo 5,416 chilometri e con 22 curve, inclusa la 'Monumental', ospiterà domenica la competizione sulla distanza di 57 giri. Per Sainz il nuovo tracciato rappresenta anche una sfida tecnica: «Sarà uno dei circuiti più difficili per i piloti. Ci sono tante curve diverse, frenate forti e sezioni molto veloci», ha segnalato il madrileno, che ha già provato il tracciato. «Penso solo ad avere un'auto competitiva per poter vincere qui», ha aggiunto il pilota di Williams, nel segnalare che il GP arriva «in un momento un poco strano» per la scuderia.