Williams, la collaborazione con Mercedes continua. I motori arriveranno fino al 2025

ROMA - Il team Williams sta attraversando uno dei peggiori momenti sportivi da quando mister Frank Williams ha fondato nel 1977 la propria squadra. Ma Claire Williams, la figlia che da qualche stagione ha preso in mano la gestione del glorioso team, guarda avanti con sicurezza. E’ di oggi l’avvenuta estensione dell’accordo con la Mercedes per la fornitura dei motori che si protrarrà fino al 2025. La collaborazione con il costruttore tedesco è iniziata nel 2014 e il contratto era in scadenza alla conclusione della stagione 2020.

"Siamo sicuri che Mercedes continuerà ad avere un pacchetto estremamente competitivo", ha affermato fiduciosa la vice team principal Claire Williams. A livello tecnico, è fondamentale sottolineare che la scuderia di sir Frank continuerà a realizzare in proprio la trasmissione, a differenza di quanto avviene nel caso della Racing Point, l'altra formazione clienti della Mercedes. Nonostante una fase di estrema difficoltà in pista, la scelta è perciò quella di mantenere un maggior grado di autonomia progettuale.

Vengono inoltre cancellate in modo definitivo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, su un possibile passaggio alla power unit Renault, proprio per presunte divergenze con Mercedes sulla questione-cambio. "Abbiamo costruito un forte legame umano e tecnico con Grove, e vogliamo mantenerlo nelle stagioni a venire", ha invece sottolineato Andy Cowell, responsabile del reparto motori a Brixworth della Mercedes. Un legame che adesso coinvolge anche la carriera di George Russell, membro del programma junior Mercedes e da questa stagione "prestato" alla Williams per fare esperienza. Aspetto ancora più importante: questo annuncio è il primo chiaro indizio sulla volontà del costruttore teutonico di restare in Formula 1 anche dopo il 2020, alla fine dell'attuale Patto della Concordia. Se non altro come motorista.