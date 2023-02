La Williams del riscatto per Albon e il debuttante Sargeant, ma il team mostra solo la nuova livrea

La Williams Racing ha svelato quella che sarà la livrea della nuova FW45. La monoposto inglese, spinta dalla Power Unit Mercedes, avrà il difficile compito di risalire la china dopo un difficile 2022. Toccherà ad Alexander Albon e al rookie Logan Sargeant riportare ai vecchi fasti il glorioso team di Grove. A guidare la squadra britannica ci sarà l’ex ingegnere Mercedes James Vowles.



Così come già fatto nella passata stagione, in Williams hanno preferito mostrare solamente la veste grafica continuando a focalizzarsi sulla realizzazione della monoposto, la quale farà il debutto ufficiale in occasione dei test pre campionato in Bahrain. La livrea è un’evoluzione di quanto già visto nel 2022, incluse le ampie zone in nero carbonio per cercare di limare qualche grammo sul peso complessivo. Ma la novità riguarda l’ingresso dello storico marchio Gulf Oil, sponsor che dopo un solo anno ha abbandonato la McLaren.

Come ormai da diversi anni a questa parte, la Williams ha subito l’ennesima ristrutturazione a livello dirigenziale. Con l’addio di Jost Capito, toccherà a James Vowles assumere il ruolo di Team Principal. Assente alla presentazione, l’inglese entrerà a far parte del team a partire dal 20 febbraio. Per ben 8 anni fra le fila della Mercedes, Vowles cercherà di portare tutta la sua esperienza per cercare di far risalire dal fondo della griglia la nobile decaduta. Anche sul fronte piloti ci sono delle novità. Al confermato Albon, vero punto di riferimento della squadra, verrà affiancato Sargeant che prenderà così il posto del non irresistibile Nicholas Latifi. Il pilota statunitense, reduce dal quarto posto in Formula 2, riporterà così la bandiera a stelle e strisce nel grande Circus.

Nel corso della prossima settimana la vera FW45 effettuerà lo shakedown sul tracciato di Silverstone, prima di essere spedita alla volta del Bahrain. Stando a indiscrezioni, la nuova Williams presenterà delle pance completamente ridisegnate, in grado di migliorare la fluidodinamica interna e l’efficienza complessiva del corpo vettura. Inoltre, sono stati completamente rivisti i cinematismi delle sospensioni per garantire una migliore guidabilità e, soprattutto, sfruttare al meglio le nuove gomme Pirelli.