Wolff allontana le voci su Antonelli in Ferrari: «Sarà più popolare di Schumi. L'Italia ha aperto il cuore a questo giovane»

«Per niente preoccupato» che Kimi Antonelli possa approdare in futuro alla Ferrari. Parola del team principal della Mercedes Toto Wolff che alla testata tedesca Bild assicura che il campione del mondo di F1 possa diventare possa diventare più popolare in Italia, pur correndo per la Mercedes, di quanto lo fosse Michael Schumacher ai tempi della Ferrari risponde affermativamente: «Assolutamente sì. Lui è italiano. Grazie alla sua spontaneità e ai suoi successi, è qualcosa di speciale. L'Italia continua naturalmente a tifare per la sua squadra nazionale, la Ferrari, ma ha aperto anche il cuore e l'anima a questo ragazzino italiano."