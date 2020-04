Toto Wolff nel capitale di Aston Martin, prossima rivale di Mercedes in Formula 1

LONDRA – Aston Martin Lagonda (Aml) e Marcedes sono sempre più “intrecciate”. Toto Wolff, dal 2013 numero uno della divisione motorsport della casa con la Stella, ha confermato di essere entrato nel capitale del blasonato costruttore di Gaydon, che l'anno prossimo darà il proprio nome in Formula 1 alla scuderia del miliardario canadese Lawrence Stroll, la Racing Point. Il manager austriaco si è assicurato lo 0,95% delle azioni con un'operazione da 37 milioni di sterline, equivalenti a circa 42 milioni di euro.

Il costruttore tedesco controlla il 5% dl capitale di Aml, all'interno della quale Stroll ha assunto la carica di presidente esecutivo dopo aver iniettato capitali freschi attraverso una cordata che ha speso oltre 600 milioni di euro e che dispone di una quarto delle azioni. Anche Ernesto Bertarelli sembra credere nel costruttore d'Oltremanica e nel suo rilancio attraverso la Formula 1: la partecipazione del magnate svizzero è poco sotto l'1%.

A fine anno scade il contratto di Toto Wolff con Mercedes. Il manager e la casa con la Stella stanno discutendo di cosa ancora assieme in futuro, anche se il capo del motorsport non ha dichiarato molto di più sottolineando che al momento, riferendosi alla pandemia, ci sono cose più importanti a cui pensare. Daimler ha fatto sapere di non rilevare alcun conflitto di interessi malgrado come investitore Wolff diventerà rivale di Mercedes, che è sostanzialmente il suo "datore di lavoro". Il team di Stroll impiega comunque trasmissioni e motori Mercedes e diventerà sostanzialmente un team “satellite”.

La stessa cosa accade anche in Formula E, dove la moglie Toto Wolff, Susie Stoddard, è responsabile della squadra monegasca Rokit Venturi, che si rifornisce da Mercedes. In passato, tuttavia, Wolff possedeva il 16% della Williams: con il suo passaggio al team tedesco, il 48enne aveva ceduto la partecipazione, diventando proprietario del 30% della scuderia vincente delle Frecce d'Argento. Il suo patrimonio personale è stato stimato in 550 milioni di franchi svizzeri dalla rivista elvetica “Bilanz”.