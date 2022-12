Mercedes, Wolff chiude la porta a Binotto: «Molti attriti tra noi. In Ferrari è durato più a lungo di quanto mi aspettassi»

Mattia Binotto alla Mercedes? Considerando le sue conoscenze tecniche potrebbe essere una risorsa importante per la squadra che schiera Lewis Hamilton e George Russell, del resto gli ex Ferrari Aldo Costa e James Allison, mandati via da Maranello con "grande astuzia", hanno fatto la fortuna della Mercedes. Ma a fermare ogni possibile idea di arrivo di Binotto a Brackley ci ha pensato il team principal Toto Wolff che a tale domanda, ricevuta nel corso di una conversazione nel sito ufficiale della Formula 1, ha risposto con un secco e definitivo "No". Ed ha aggiunto sarcastico: "Binotto è rimasto team principal della Ferrari più a lungo di quanto mi aspettassi. Era chiaro che fosse sottoposto a una enorme pressione e se si occupa quel ruolo in Ferrari è meglio avere un buon accordo prima di andarsene". Ma perché Wolff non è interessato ad avere Binotto in Mercedes? "Tra di noi ci sono stati troppi attriti negli ultimi due anni e dunque non è possibile che venga da noi. Magari troverà un ruolo in un altro team".