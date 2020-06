Wolff su Vettel sfoglia la margherita: «Non voglio tagliarlo fuori a giugno, teniamo una porta aperta»

Sebastian Vettel sì, Sebastian Vettel no, Sebastian Vettel chissà. La Mercedes sta sfogliando la margherita in questi giorni per cercare di capire se il pilota tedesco, che a fine anno sarà lasciato libero dalla Ferrari, potrà essere un valore aggiunto per la squadra di Toto Wolff. Sicuramente lo sarebbe, ma subentrano altre situazioni, politiche e di convivenza, a turbare la tranquillità del team principal che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha la squadra perfetta. Eppure, Wolff da qualche settimana ci sta girando attorno lasciando presagire un interesse per Vettel sempre più importante.

Cosa ha detto nei giorni scorsi il team principal austriaco? "Quella di Seb è una situazione che va monitorata, per il suo talento e la sua personalità non direi di no. Va spiegato però, che sono molto soddisfatto degi attuali piloti Hamilton e Bottas, e di George Russell, il nostro Junior in forza alla Williams, ma non si sa mai. Uno di loro potrebbe decidere di fermarsi, e improvvisamente ci sarebbe un sedile vacante. Ho già visto comparire un fulmine a ciel sereno quando nessuno se lo aspettava, con Nico Rosberg che da fresco campione del mondo dopo poche settimane si è ritirato dalle corse. Semplicemente, teniamo aperte le nostre opzioni e per questo motivo non voglio tagliare fuori Sebastian a giugno".

Era la fine del 2016, la Mercedes aveva dimostrato al mondo che non sapeva vincere soltanto con Hamilton, campione nel 2014 e 2015, ma anche con Rosberg. La lotta all'interno della squadra tra i due piloti fu accesissima, Lewis l'aveva presa sotto gamba ritenendosi (non a torto viste le precedenti due stagioni) superiore a Nico il quale, per raggiungere il livello di guida e psicologico dell'ex amico, si era completamente prosciugato sia fisicamente sia intellettualmente. La rottura del motore della vettura di Hamilton a Sepang, una delle ultime gare di quel campionato, aveva lanciato in orbita Rosberg che ha così beffato il pilota britannico al traguardo finale di Abu Dhabi. Ma tale è stato lo sforzo, che Rosberg ha deciso di ritirarsi dalle corse sapendo che non avrebbe più saputo ripetersi su quei livelli. Per Wolff è stato uno shock: perdere il neo campione del mondo, ritrovarsi con un sedile vuoto a dicembre 2016, fu per lui una situazione di difficoltà, rimediata con l'ingaggio di Bottas.

Ora tutto l'ambiente del motorsport spinge affinché la Mercedes decida di portarsi a casa Vettel al posto di Bottas affiancandolo così ad Hamilton, una coppia semplicemente stellare. Ma Lewis accetterebbe il tedesco come compagno di squadra? Difficile, anche se l'idea per lui potrebbe rivelarsi accattivante. Poi, c'è sempre Russell che spinge per prendere, eventualmente, il sedile di Bottas. Vettel si ritrova così un Wolff sommerso da molti dubbi, non ultimo quello di un Hamilton che a fine 2020 potrebbe anche ritirarsi. Le due parti stanno parlando per un rinnovo del contratto che, però, non arriva e anche il finlandese è in scadenza a fine anno. Wolff ha specificato: "In questo periodo, io e Lewis ci siamo sentiti regolarmente, anche se non abbiamo lavorato su alcun accordo. Fra noi c'è molta fiducia, siamo insieme da tanto tempo, e in questi anni insieme tutto è venuto con naturalezza. Quando riprenderanno le gare trascorreremo un po' di tempo in compagnia, parleremo del contratto, delle cifre e della durata, sperando di intenderci presto".

Lo scenario più affascinante possibile è quello rappresentato da una Mercedes che nel 2021 sia in grado di schierare la coppia dei sogni, Hamilton-Vettel. Basti pensare che il primo rivale del costruttore tedesco, Christian Horner team principal della Red Bull, se ne è uscito così: "Sarebbe da mal di testa per la Mercedes, ma fantastico da vedere. Non sono sicuro che sia questo il loro desiderio, ma senza Sebastian la F1 sarebbe peggiore".