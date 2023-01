Wolff (Mercedes) sul contratto di Hamilton: «Negozieremo ma non vedo alcuna indicazione contraria»

Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha dato la forte indicazione che Lewis Hamilton guiderà per la squadra delle Frecce d’Argento almeno fino alla fine del 2025. Il sette volte campione del mondo, 38 anni, non mostra segni di seguire l’esempio di Sebastian Vettel e di ritirarsi. Il britannico ha bisogno di un altro titolo per essere il detentore del record assoluto, con Michael Schumacher che ha sette campionati del mondo. Il suo attuale contratto scade alla fine del 2023 e i resoconti dei media dicono che è in lavorazione una proroga di due anni.

«Ho parlato molto presto e ho detto che Lewis avrà sempre un posto di guida con noi. Una decisione sarà sempre discussa tra di noi», ha detto Wolff alla rivista Auto, Motor und Sport. «Lewis sarebbe il primo a dire se non gli piace più o pensa che stia rallentando. Negozieremo sicuramente come negli anni precedenti. Non vedo alcuna indicazione che dovremmo cambiare qualcosa». Dopo aver dominato per anni, Hamilton ha dovuto guardare il pilota della Red Bull Max Verstappen vincere gli ultimi due titoli mondiali.