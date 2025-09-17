WRC2, Dacia Sandriders pronti alla sfida in Portogallo.Tre equipaggi per il 4° appuntamento della stagione

Con il Rally-Raid Portugal, riparte dopo la pausa estiva il Campionato Mondiale Fia di Rally-Raid (W2RC). Dal 21 al 28 settembre, il W2RC entra in una fase decisiva con il Rally-Raid Portugal, inserito per la seconda volta nel calendario del Campionato Mondiale Fia di Rally-Raid, che proporrà tappe in Portogallo e Spagna, per una distanza cronometrata totale di 1.433,05 km. I Dacia Sandriders affrontano il quarto appuntamento della stagione - su un totale di cinque - con tre equipaggi, dopo aver schierato due Sandrider dotate di pneumatici BFGoodrich e alimentate da carburante sostenibile, nelle gare precedenti ad Abu Dhabi e in Sudafrica. Questa manche segna il ritorno della spagnola Cristina Gutiérrez a fianco del qatariota Nasser Al-Attiyah e del francese Sébastien Loeb.

Penultimo appuntamento del Campionato Mondiale Fia di Rally-Raid 2025, il Rally-Raid Portugal prevede prove speciali su terra all'altezza del Campionato Mondiale. Il percorso, lungo 2.368,97 km, di cui 1.433,05 cronometrati, è stato modificato dalla prima stagione del 2024. L'evento partirà da Grândola, situata 100 km a sud di Lisbona, il 23 settembre con un prologo. La prima tappa, che si correrà il 24 settembre, porterà gli equipaggi a Beja, con un tratto sabbioso negli ultimi 30 km prima di tornare al bivacco. La tappa 2, prevista per il 25 settembre, sarà la più lunga del rally con 649,98 km e porterà gli equipaggi fino a Badajoz in Spagna. Si proseguirà il 26 settembre, in Spagna, su un terreno simile a quello del primo giorno. Il 27 settembre, infine, si tornerà in Portogallo con un bivacco a Lisbona, prima del loop finale del 28 settembre.

Dopo la vittoria di Abu Dhabi e il podio conseguito in Sudafrica, i Dacia Sandriders si presentano alla partenza del Rally-Raid Portugal in seconda posizione nella classifica Costruttori e in testa alla classifica Piloti e Navigatori grazie a Nasser Al-Attiyah ed Édouard Boulanger. Per il resto del Campionato 2025 e in previsione del Rally Dakar 2026, Édouard Boulanger sarà il navigatore di Sébastien Loeb, mentre il belga Fabian Lurquin affiancherà Nasser Al-Attiyah.