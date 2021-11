Wrc 2021 ultimo atto, tra venerdì e domenica a Monza si decide il mondiale. Solo i piloti Toyota Ogier e Evans possono vincerlo

MONZA – Un titolo per due. Tra venerdì e domenica lungo gli oltre 253 chilometri spalmati su 16 prove speciali dell'Aci Rally Monza solo Sébastien Ogier ed Elfyn Evans corrono per l'alloro iridato. Il francese campione in carica resta il grande favorito: viaggia con 17 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra, che lo scorso anno si era presentato in testa alla partenza della gara lombarda. Proverbialmente, chi entra papa al conclave ne esce cardinale: nel 2020 è proprio quello che è accaduto a Evans era partito con 14 lunghezze di vantaggio. Fino alla mattinata di sabato aveva il titolo in tasca, ma poi è uscito di strada anche per colpa della neve (si era corso in dicembre). Ogier rischia di vincere l'ottavo titolo mondiale, ad appena uno dal “cannibale”, il connazionale Sébastien Loeb.

I due piloti del Toyota Gazoo Racing si “controlleranno”, ma dovranno anche portare a casa la vittoria nel campionato a squadre. Il costruttore giapponese si prepara a celebrare il doppio successo e non a caso è Official Car dell'evento – come nel 2020 il secondo che si disputa in Italia – e fornirà 40 vetture all'organizzazione oltre a mettere a disposizione le auto apripista, le Gr Yaris “0” e “00”. Seppur fortemente attardata, la Hyundai Motorsport guidata da Andrea Adamo può puntare soltanto al titolo marche e dovrà farlo senza una delle sue punte di diamante. Ott Tänak, infatti, non sarà al via con la i20 coupé per ragioni familiari.

Così, a parte che a Thierry Neuville e Dani Sordo, la scuderia coreana affida la vettura del Wrc al finlandese Teemu Suninen, mentre al volante della Hyundai i20 coupé della 2C Competition c'è il solito Oliver Solberg. Jari-Matti Latvala, il capo della scuderia Toyota, continua ad andare avanti con il connazionale Kalle Rovanperä, che almeno aritmeticamente è ancora in corso per il podio iridato (può contendere il terzo posto a Neuville), e al giapponese Katsuta Takamoto.

I britannici della M-Sport schierano due Ford Fiesta, come sempre pilotate da Gus Greensmith e da Adrien Forumaux, navigato di nuovo da Alexandre Coria, ossia il nono e il decimo della generale assoluta. Venerdì sono in programma sette cronometrate per un totale di 105,41 chilometri, sabato sette per altri complessivi 108,24 chilometri e domenica le ultime tre, inclusa la Serraglio (due passaggi sullo stage da 14,62 km) che costituisce anche la prova finale del mondiale 2021 con in palio i punti del power stage. L'anno scorso, tuttavia, il campionato era finito già prima.