Wrc 2023, Toyota promuove Katsuta. Hyundai ingaggia Lappi e Breen. Incognita M-Sport e Tänak

In attesa di certezze sul futuro di Ott Tänak, campione del mondo di rally con Toyota nel 2019 che ha poi inutilmente provato a difendere il titolo con Hyundai nelle tre stagioni successive (5 successi e 16 podi complessivamente con un secondo, un terzo e un quinto posto assoluto nella classifica generale), i due costruttori asiatici hanno ufficializzato gli schieramenti per il campionato 2023.

Toyota, detentrice degli allori individuali (Kalle Rovanperä) e a squadre, ha confermato lo schieramento, con una eccezione. Il giovane finnico correrà per entrare nella storia: avendo conquistato il primo alloro iridato a 21 anni può ragionevolmente cercare di minare il primato del Sébastien Leob, che è il pilota più vittorioso della specialità con 9 campionati vinti. Elfyn Evans continuerà a correre con la Gr Yaris plug-in nella classe regina e Takamoto Katsuta è stato “promosso”. La guida nipponica si avvicenderà con Sébastien Ogier al volante della terza vettura iscritta per raccogliere punti per la classifica. Non è escluso che Toyota possa affittare la quarta macchina in alcuni rally se ci fosse qualche privato interessato: «È un'opzione che consideriamo», ha dichiarato il direttore della scuderia Jari-Matti Latvala.

Hyundai - che nemmeno dopo il divorzio di fine 2021 dall'italiano Andrea Adamo, il team manager con il quale aveva vinto i titoli iridati a squadre nel 2019 (il primo della storia della casa coreana) e nel 2020, è riuscita a conquistare l'alloro riservato ai piloti - ha modificato la composizione della squadra. La novità principale sono il ritorno di Craig Breen (settimo assoluto con la M-Sport quest'anno) e l'ingaggio di Esapekka Lappi. Il destino di Thierry Neuville resta quasi indissolubilmente legato all squadra coreana. Il belga verrà affiancato dal finnico, che la passata stagione ha corso 7 rally con Toyota e che in questa parteciperà a tutte le gare. La terza macchina verrà invece condivisa da Dani Sordo (che smentisce così le indiscrezioni sul suo possibile ritiro) e da Breen, che nei tre campionati con Hyundai, sempre “part-time”, aveva ottenuto tre secondi e un terzo posto.

Tänak potrebbe restare nel circuito e competere con un team privato al volante di una Ford Puma, spalleggiato da uno sponsor importante. Per il momento almeno le riserve non sono state sciolte. La M-Sport, che da anni rappresenta l'Ovale Blu nel Wrc, ha fatto sapere di avere trattative in corso con diversi piloti. Di sicuro non può sentirsi appagata dai risultati dello scorso campionato, non esaltanti e comunque concentrati nello scorcio iniziale della stagione: la vittoria di Sébastien Loeb nel rally inaugurale di Monte Carlo, gara in cui Breen si era classificato terzo. L'irlandese aveva poi aggiunto la piazza d'onore nel Rally di Sardegna.