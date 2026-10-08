WRC: dal 2027 il Rally di Roma Capitale accoglie il Mondiale con un accordo quadriennale

Finalmente c’è l’ufficialità: la Sardegna passa il testimone alla Città Eterna. Dal 2027 il Rally di Roma Capitale entrerà ufficialmente nel calendario del FIA World Rally Championship, riportando il Mondiale Rally sulle strade asfaltate italiane e cambiando il volto dell’appuntamento tricolore nella massima serie iridata. La Capitale ospiterà infatti la gara per un quadriennio, dal 2027 al 2030, dando vita a una nuova pagina nella storia del rallismo italiano.

La scelta di Roma nasce dalla volontà del WRC e del promoter di portare il Mondiale in una delle città più conosciute e riconoscibili al mondo. La Città Eterna offre infatti una vetrina difficilmente replicabile, con monumenti e luoghi simbolo capaci di trasformare il rally in un evento non soltanto sportivo, ma anche turistico e mediatico. Una caratteristica che ha pesato nella decisione di trasferire nella Capitale la prova italiana del campionato.

L’ingresso nel WRC rappresenta anche il coronamento del percorso compiuto dal Rally di Roma Capitale negli ultimi quattordici anni. La manifestazione organizzata da Max Rendina è nata nel 2013 e ha progressivamente conquistato spazio nel panorama nazionale e internazionale, fino a diventare uno degli appuntamenti di riferimento del rallismo italiano. Dal 2017 la gara è entrata stabilmente nel calendario del FIA European Rally Championship, costruendo in questi anni esperienza, strutture e credibilità necessarie per compiere il definitivo salto nel Mondiale.

Con l’arrivo del WRC cambierà inevitabilmente anche la dimensione dell’evento. Il Rally di Roma Capitale dovrà infatti confrontarsi con le esigenze organizzative e sportive della massima serie, mantenendo al tempo stesso quelle caratteristiche che lo hanno reso uno degli appuntamenti più apprezzati dell’ERC. Le prove speciali del Lazio saranno chiamate a offrire un terreno tecnico e selettivo alle Rally1, mentre la Capitale diventerà il cuore dello spettacolo e della comunicazione dell’evento.

Uno degli elementi più suggestivi sarà la possibilità di portare le immagini del Mondiale nel cuore di Roma. La partenza dal Colosseo, già diventata negli anni uno dei simboli della prova capitolina, assumerà una rilevanza ancora maggiore con le vetture del WRC sotto uno dei monumenti più conosciuti al mondo. La gara potrà così regalare al campionato scenari unici, affiancando alle prove speciali la cornice dell’EUR e di altri luoghi iconici della Capitale.

Il debutto di Roma nel WRC coinciderà con la conclusione dell’esperienza della Sardegna, che dal 2004 ha rappresentato l’appuntamento italiano del Mondiale. Dopo 23 edizioni consecutive, il Rally Italia Sardegna saluterà quindi il campionato iridato al termine della stagione 2026. Un ciclo caratterizzato dagli sterrati tecnici e durissimi dell’isola, dalle alte temperature e da prove speciali diventate parte integrante della storia recente del WRC, come Monte Lerno, Tula, Coiluna-Loelle e Argentiera.

Il passaggio dalla Sardegna a Roma rappresenta dunque un cambio di epoca per il rally italiano. Da una parte termina una storia iniziata nel 2004, quando la Sardegna raccolse l’eredità del Rally di Sanremo come prova italiana del Mondiale; dall’altra prende forma un progetto destinato a riportare il WRC sull’asfalto della Penisola. L’ultimo appuntamento iridato italiano interamente su asfalto era stato infatti proprio il Sanremo, uscito dal calendario mondiale al termine della stagione 2003. Fa eccezione il Rally di Monza, disputato nel 2020 e nel 2021 in un periodo condizionato dalla pandemia e inserito nel calendario come evento straordinario.

Dal 2027, quindi, Roma sarà il nuovo palcoscenico italiano del Mondiale Rally. Un accordo quadriennale che, oltre a segnare il trasferimento geografico della gara dall’Isola dei Quattro Mori, apre una nuova fase per il WRC in Italia, con la possibilità di unire la tradizione delle prove speciali del Lazio al fascino universale della Capitale.