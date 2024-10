Wrc, il 36enne Neuville (Hyundai) al via nel Rally dell'Europa Centrale per conquistare il primo titolo mondiale

PER MARCA

Tutto “congiura” a favore di Thierry Neuville, il 36enne belga che insegue il titolo mondiale assoluto di rally da oltre due lustri e che potrebbe finalmente conquistarlo al termine di questo fine settimana. Il pilota della Hyundai, al volante della i20 N, è in testa alla classifica individuale iridata con 207 punti e un rassicurante margine sul compagno di squadra Ott Tänak, secondo a 29 lunghezze. Il terzo, Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris), è quasi solo aritmeticamente ancora in corsa: con 50 punti in palio, ne ha 43 di ritardo.

Neuville ha vinto la scorsa edizione del Rally dell'Europa Centrale, articolato nel 2024 su 18 cronometrate per un totale di 302,5 chilometri contro il tempo (1.584 inclusi i trasferimenti). La prova è sull'asfalto, superficie che gli aveva portato bene anche nella prima gara dell'anno, il Rallye Monte Carlo, che si era aggiudicato su un percorso misto. Nella propria corsa verso l'alloro mondiale, il belga ha beneficiato delle scelte della scuderia giapponese e dei suoi piloti di punta: sia Ogier sia il campione uscente (due titoli di fila) Kalle Rovanperä hanno solo un impegno a tempo parziale per il 2024 e le due guide a tempo pieno, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, non sono riuscite ad aggiudicarsi alcuna gara.

La Hyundai Shell Mobis, che guida con 17 punti di vantaggio sulla Toyota Gazoo Racing anche la classifica costruttori, oltre a belga e all'estone Tänak, schiera il norvegese Andreas Mikkelsen, alla sua terza apparizione quest'anno nella classe regina (sempre sesto). La scuderia nipponica si affida a Ogier, Evans, Katsuta e conferma la propria fiducia a Sami Pajari, “promosso” per la terza volta dal Wrc2 dopo le presenze in Finlandia (quarto) e Cile (sesto).

La griglia dei partenti del Wrc1 è completata dal “solito” terzetto della M-Sport con la Ford Puma: Adrien Fourmaux (il quinto della generale), Grégoire Munster e l'“esperto” Jourdan Serderidis, 61 anni il prossimo gennaio. Nella entry list compare un solo equipaggio italiano, quello composto da Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, con una Ford Fiesta Rally 3. Si parte nel primo pomeriggio di giovedì dalla Repubblica Ceca, dove si corrono le Ss1 e 2 per un totale di inferiore ai 15 chilometri, e si finisce domenica a Passau, in Germania.