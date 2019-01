WRC, Andrea Adamo nuovo team director di Hyundai Motorsport

ALZENAU – L'italiano Andrea Adamo, già in Maserati e Honda, è il nuovo team director della Hyundai Motorsport. Il costruttore coreano ha collezionato troppi secondi posti per continuare con Michel Nandan. La delusione per i titoli iridati mancati da Hyundai nel Fia World Rally Championship (piazza d'onore per Thierry Neuville dietro a Sébastien Ogier fra i piloti e dietro a Toyota fra i costruttori) è costata il posto di team principal al 60enne manager francese che ha guidato la divisione negli ultimi 6 anni.

Nandan aveva assunto la guida della Hyundai Motorsport GmbH nel 2013, al momento del debutto nel Wrc. In queste stagioni la casa coreano ha vinto 10 gare iridate, ma ha solo sfiorato i successi più importanti. Da tre anni è seconda fra i costruttori, malgrado investimenti significativi e nonostante un programma aperto a quattro piloti: Andreas Mikkelsen era stato scelto per affiancare il belga (peraltro senza particolari soddisfazioni), costringendo Dani Sordo e Hayden Paddon alla staffetta nella passata stagione.

Al pilota kiwi è stato adesso preferito il “cannibale” Sébastien Loeb, che gareggerà per Hyundai nei prossimi due campionati: quello che comincia fra tre settimane a Monte-Carlo e quello del 2020. Hyundai ha espresso «i suoi più sinceri ringraziamenti a Nandan per il suo significativo contributo alla crescita e allo sviluppo del team negli ultimi sei anni e gli augura il meglio per il futuro».

Adamo è stato promosso “con effetto immediato” alla direzione delle attività del Wrc. Il manager italiano continuerà peraltro ad occuparsi anche della divisione Customer Racing con i programmi i20 R5 e i30 N Tcr. Del resto Andrea Adamo ha appena vinto con Gabriele Tarquini e la stessa i30 N Tcr i due titoli iridati di specialità. Un successo molto italiano, visto che Tarquini è anche brand ambassador della filiale nazionale del costruttore coreano.