Wrc, avvincendamenti in testa al Rally di Svezia solo fra piloti Toyota, Evans dopo Solberg, ma al 2° riposo è al comando Katsuta

UMEÅ – C'è sempre un pilota del Toyota Gazoo racing al comando del Rally di Svezia, seconda tappa del mondiale 2026 di specialità. Giovedì sera in testa c'era Oliver Solberg e per grande parte della giornata di oggi gli era subentrato Elfyn Evans, che si è però fatto scavalcare da Takamoto Katsuta nelle ultime due cronometrate: tra i due appena 2,8''. Nella generale al terzo posto c'è Sami Pajari con la terza delle cinque Gr Yaris al via, che però al primo rende poco più di 22''.

Solberg, complice una foratura rispetto alla quale non è del tutto incolpevole, viaggia in sesta posizione a 51'' dal compagno di squadra giapponese. Per trovare la quinta vettura del colosso nipponico della classe regina occorre scendere di parecchie posti, oltre il ventesimo: Lorenzo Bertelli e Simone Scattolin hanno quasi 13' di ritardo. La Hyundai ha provvisoriamente sistemato Esapekka Lappi ai piedi del podio, dal quale è lontano poco meno di 24''. Il finnico non è contento: «Dovrei essere soddisfatto, ma non lo sono, voglio essere migliore», ha dichiarato. A 4,4'' e sempre con la i20 N,c'è il compagno di squadra francese Adrien Fourmaux, che però si sta facendo rosicchiare secondi da Solberg, ormai a soli 7 decimi.

Thierry Neuville è settimo a quasi un minuto e 44 secondi con una velocità media di quasi 3 km/h in meno rispetto a Katstuta: a inizio giornata aveva riportato un danno all'anteriore e si è poi lamentato che la macchina deve sempre venire adattata a rally in corso. Le Ford Puma della M-Sport viaggiano quasi appaiate: Jon Armstrong è ottavo a 2:40.3 e il collega e connazionale Josh McErlean è nono a 51,5'' più indietro.

Con la terza vettura dell'Ovale Blu, Martin Sesks è stato costretto a fermarsi, ma solo per oggi: domani dovrebbe rientrare. La Top 10 è completata da Roope Korhonen che con una Gr Yaris Rally2 è decimo a un minuto e 10 da McErlean. Domani si continua: la nona speciale parte alle 10.10. Poi ne sono in programma altre sei: in totale i piloti si sfideranno per circa 104,5 chilometri contro il tempo. Alle 18.05 il via all'ultimo stage prima del gran finale di domenica.