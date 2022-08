Wrc, in Belgio secondo successo consecutivo per Tänak (Hyundai). Rovanperä (Toyota) rinvia l'appuntamento con il titolo

YPRES – Al volante della Hyundai i20 N Ott Tänak ha vinto il Rally del Belgio, nona tappa del mondiale di specialità del 2022. Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris) ha dovuto rinviare il suo appuntamento con il titolo iridato assoluto (ma ha comunque mosso la classifica con i 5 punti del successo nel Power Stage) e Thierry Neuville (Hyundai i20 N) quello con la prima affermazione stagionale: sia il finnico, venerdì, sia il belga, sabato, erano al comando della gara quando sono usciti di strada sull'asfalto della Fiandre.

Per l'estone si tratta della seconda affermazione di fila nonostante l'assalto di Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), che alla fine si è dovuto accontentare della piazza d'onore a 5'' dal vincitore. Per la scuderia giapponese una prova comunque positiva perché ha esultato anche per il podio di Esapekka Lappi, che aveva chiuso al terzo posto anche in Finlandia, due settimane fa, e ha difeso l'ampo margine nella graduatoria costruttori (88 punti).

Oliver Solberg (Hyundai i20 N), rampollo di una dinastia di piloti, si è classificato quarto e seppur a quasi 3 minuti e mezzo dal vincitore ha ottenuto il miglior piazzamento in carriera nella classe regina. Alle sue spalle il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota Gr Yaris), quinto a 6:06. e ultimo dei piloti del Wrc1 a comparire nella Top 10 perché Adrien Fourmaux (Ford Puma) è stato costretto al ritiro in seguito ad un incidente nella Ss19 (su 20). Il francese era quinto a 10'' da Solberg ed era vicinissimo al suo miglior risultato nella rassegna iridata: invece, per la quinta volta in questa stagione, non è riuscito a completare la gara.

Il francese Stéphane Lefebvre (Citroen C3) ha chiuso al sesto posto assoluto e primo nel Wrc2 davanti ad Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia), settimo e con 25 punti dodicesimo nella classifica mondiale assoluta con 6 partecipazioni e nonostante due ritiri. Il prossimo appuntamento è in calendario fra due settimane in Grecia (8-11 settembre), dove con la Ford Puma torna a gareggiare anche Sébastien Loeb. Nella generale assoluta Rovanperä si è portato a quota 203 con 72 punti di vantaggio su Tänak a quattro gare dalla fine (120 punti a disposizione). Evans (116) ha guadagnato la terza piazza a spese di Neuville (103).