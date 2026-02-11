Wrc, alla "caccia" di Solberg (Toyota) nel Rally di Svezia che si corre tra giovedì e domenica

UMEÅ – Tra giovedì e domenica si corre la seconda tappa del World Rally Championship (Wrc) e sulle nevi di casa, nel Rally di Svezia, Oliver Solberg – due vittorie in due apparizioni nella classe regina con al Toyota Gr Yaris – non è solo l'idolo del pubblico, ma anche il pilota da battere perché è quello che a Montecarlo ha vinto, con margine, la gara inaugurale della stagione 2026. Nel sud della Francia, in condizioni proibitive, ha dimostrato una impressionante solidità.

Nella gara domestica non dovrà guardarsi da Sébastien Ogier, che non ama particolarmente la prova scandinava e che avendo un'intesa a tempo parziale con Toyota non sarà al via. Il resto del Gazoo Racing team del costruttore giapponese è composto da Elfyn Evans, alla caccia del suo primo alloro iridato, da Takamoto Katsuta e da Sami Pajari. Al volante della quinta Gr Yaris Rally1 ci sarà Lorenzo Bertelli, navigato da Simone Scattolin.

La composizione della scuderia Hyundai ad “assetto variabile” prevede la presenza sempre stabile di Adrien Fourmaux e di Thierry Neuville con la i20 N, affiancati in questo fine settimana da Esapekka Lappi, che ha vinto la sua ultima gara nel Wrc (due in totale), proprio in Svezia, nel 2024. La Ford M-Sport schiera i due equipaggi irlandesi che hanno come riferimento i piloti Josh McErlean e Jon Armstrong, entrambi costretti al ritiro a Montecarlo, così come Grégoire Munster. La terza Puma della classe regina è stata affidata a Martins Sesks.

Giovedì mattina è in programma lo shakedown, mentre poco dopo le 19 si correrà la prima delle 18 cronometrate: la Umeå 1, per un totale di 10,2 chilometri, che domenica fungerà anche da power stage. Venerdì si prosegue con la giornata più intensa 125 km spalmati su 7 frazioni, la più lunga delle quali supera i 27,5 km. Domenica, invece, la Västervik da quasi 25,5 km è da percorrere due volte. Gli equipaggi italiani al via sono quelli composti da Giovanni Trentin con Pietro Elia Ometto e Luciano Cobbe con Roberto Mometti, entrambi impegnati nel Wrc2 con una Skoda Fabia Rs, e da Matteo Fontana con Alessandro Arnaboldi in gara nel Wrc3 con una Ford Fiesta.