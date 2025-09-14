Wrc, in Cile Ogier (Toyota) a 50 km dal quinto successo stagionale, il francese a un passo della testa del campionato

CONCEPCIÓN – Avvicendamento transalpino al comando del Rally del Cile, undicesima delle 14 prove del World Rally Championship 2025. Con la Toyota Gr Yaris Sébastien Ogier è subentrato al connazionale Adrien Fourmaux con la Hyundai i20 N. Al riposo di venerdì l'otto volte iridato accusava un ritardo di 2,3'', mentre a quello di sabato ha un vantaggio di quasi 27. Fra i due c'è Elfyn Evans, secondo con la compatta del costruttore giapponese a 6,3'' dal compagno di squadra. «Domani mattina (oggi per chi legge, ndr) dovrò essere sveglio, non come i due primi stage di questi ultimi giorni: doppia dose di espresso», ha scherzato Ogier.

Il suo ruolino di marcia in questo campionato è impressionante perché è terzo assoluto con tre gare in meno rispetto ai rivali e solo piazzamenti sul podio: se dovesse vincere anche in Cile, sarebbe la quinta affermazione di questa stagione. Oggi – con l'ultima delle quattro cronometrate di giornata che parte alle 18.15 italiane – i piloti devono percorrere ancora poco meno di 54 chilometri contro il tempo e in palio ci sono anche i cinque punti del Power Stage e i cinque del più veloce delle prove festive. In questo momento il francese è a sole due lunghezze dal britannico che è in testa al mondiale individuale.

Il campione in carica, Thierry Neuville (Hyundai), è ai piedi del podio, lontano una quindicina di secondi. Poi un convoglio di tre Gr Yaris della classe regina guidato a Sami Pajari, quinto a 50,4'' da Ogier, seguito a quasi 33'' da Kalle Rovanperä, che ha recuperato due posizioni rispetto a venerdì, e a poco più di un minuto da Takamoto Katsuta. Sei secondi più indietro Grégoire Munster è ottavo con la prima Ford Puma e anche l'ultimo pilota del Rally1 nella Top 10.

Oliver Solberg, con la Gr Yaris Rally2, viaggia a 6:12.7 dal battistrada, ma è nono e piuttosto nettamente anche in testa alla prova del Wrc2. Il solo equipaggio italiano – Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi (Ford Fiesta Rally3) – è 21/o e secondo nella propria categoria con un tempo gravato da una penalità di mezzo minuto. Le altre tre macchine della classe regina sono tutte alle spalle: Ott Tänak (Hyundai), che ha preferito fermarsi precauzionalmente oggi per giocarsi al meglio i dieci punti di domenica, è 38/o, Josh McErlean (Ford) è 39/o e Alberto Heller (Ford) 40/o.