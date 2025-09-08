Wrc, in Cile la quartultima prova del mondiale: in cinque per un titolo. Ogier (Toyota) a 9 punti dalla vetta con 3 gare in meno

CONCEPCIÓN – La quartultima prova del World Rally Championship 2025 (Wrc) scatta venerdì alle 13.15 italiane (giovedì è in programma lo shake down) con i primi cinque piloti racchiusi in 48 punti. Il Rally del Cile rischia di essere decisivo solo per chi andrà in bianco (o quasi) con i fari puntati soprattutto su Sébastien Ogier, che con tre gare in meno rispetto ai rivali si trova ad appena 9 lunghezze dal compagno di squadra del Toyota Gazoo Racing team che guida la generale assoluta, Elfyn Evans.

Il francese – solo piazzamenti sul podio quest'anno (quattro vittorie, due secondi e un terzo posto) – viaggia alla impressionante media di 27 punti a gara contro i 19,8 del britannico. Entrambi saranno al via a Concepción, 500 chilometri a sud della capitale Santiago, assieme agli altri tre equipaggi che gareggeranno con una Gr Yaris nella classe regina. E cioè quelli “capitanati” da Kalle Rovanperä (il secondo della classifica iridata con 7 lunghezze da recuperare a Evans), da Katsuta Takamoto (sesto a quota 88) e Sami Pajari (nono a 56).

La Hyundai schiera il solito terzetto composto da Ott Tänak – il solo riuscito a vincere con una i20 N in questa stagione dominata dalla Toyota (9 trionfi in 10 gare) – che è quarto a quota 180 (9 punti in meno rispetto a Ogier), dal campione in carica Thierry Neuville, il quinto assoluto (quattro volte terzo nel 2025 e un successo che manca ormai da oltre dodici mesi) e da Adrien Fourmaux, settimo a 71.

La Ford M-Sport torna a mandare tre auto sullo sterrato della regione del Bio Bio tre Puma Rally1 e le affida ai suoi (non entusiasmanti) piloti Grégoire Munster e Josh McErlean (41 punti in due e un quinto posto quale miglior risultato) oltre che al 31enne cileno Alberto Heller, alla sua seconda esperienza con un bolide della classe regina (la prima lo scorso anno, sempre il Cile e sempre con la macchina dell'Ovale Blu). Come in Paraguay, l'Italia sarà rappresentata dal solo Matteo Fontana, navigato da Alessandro Arnaboldi, al via con Ford Fiesta Rally3: l'equipaggio è attualmente secondo nella graduatoria assoluta di categoria. Il rally è articolato su 16 cronometrate (sei al venerdì e al sabato e le ultime quattro domenica) per un totale di quasi 307 chilometri a tempo (poco meno di 1.240 inclusi i trasferimenti).