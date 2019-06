WRC, le Citroen C3 in testa al Rally Italia Sardegna: Ogier precede Lappi

ALGHERO – Più realista del re, il sei volte iridato Sébastien Ogier va al primo riposo del Rally Italia Sardegna con il vantaggio minimo sul più immediato degli inseguitori, il compagno di scuderia di Citroen, Esapekka Lappi. «È meglio che niente – ammette – ogni decimo conta». Il francese lo sa bene, visto che lo scorso anno venne preceduto da Thierry Neuville proprio per una questione di decimi.

Le due Citroen C3 sono state le più veloci nella prova spettacolo della Ittiri Arena che ha aperto il rally isolano, valido come ottava tappa del Fia World Rally Championship. Ogier, che in Sardegna ha già vinto tre volte (l'ultima nel 2015), era stato il migliore anche nello Shake Down. Ott Tänak (Toyota Yaris) lo tallona ad appena due lunghezze nella classifica iridata provvisoria e dopo il primo stage gli rende solo 3 decimi, rimediati peraltro in 2.000 metri. «Partire come secondo venerdì non è una buona cosa, ma è sempre meglio che partire davanti come Sébastien», ha osservato l'estone.

La seconda compatta giapponese, quella di Kris Meeke (scaricato dal Doppio Chevron un anno fa proprio alla vigilia della prova sarda), è a 4 decimi dalla testa. Jari Matti Latvala con la terza è solo decimo e accusa già 4 secondi di ritardo. Con la quarta, Juho Hänninen è 14esimo a 5,9''.

In quinta posizione c'è la prima delle tre Ford Fiesta schierate dalla M-Sport nel Wrc1, quella al cui volante c'è Teemu Suninen. Elfyn Evans è sesto a 1,8 secondi da Ogier con lo stesso tempo di Neuville (Hyundai i20 Coupé). Martin Prokop con la terza è 32° a 12,6''. Il belga del team coreano precede i due compagni di scuderia: nell'ordine Dani Sordo a 2'' (ottavo) e Andreas Mikkelsen (nono) a 2,1''.

Il primo degli italiani è Simone Campedelli, in gara con una Ford Fiesta R5 nel Wrc2: è 18° a poco meno di 7 secondi dalla testa: «Gli stage veramente impegnativi cominciano domani (oggi per chi legge, ndr)», ha commentato il 33enne pilota di Cesena. Oggi, venerdì, si continua con otto cronometrate per un totale di poco più di 124 chilometri.