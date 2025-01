Wrc, con Iron Dames crescono le quote rosa nel mondiale. Sarah Rumeau e Julie Amblard correranno nel Wrc2 2025

Partirà daI rally di Monte-Carlo l'avventura del team Iron Dames per il 2025, un equipaggio tutto al femminile, composto da Sarah Rumeau e Julie Amblard, che prenderà parte alla stagione del Wrc2 in tutti e sette gli appuntamenti in programma. Una notizia che sottolinea l'ascesa delle donne verso le zone alte del mondiale rally, visto che le due concorreranno per il titolo in questa categoria. Nei campionati francesi del 2024, hanno ottenuto la quinta posizione su asfalto, mentre sulla terra hanno conquistato il sesto posto, lasciando ottime impressioni tra gli addetti ai lavori.

Il loro passaggio nel mondiale rappresenta una sfida significativa per il prosieguo della carriera. Supportate da Citroën Racing, FFSA e Sarrazin Motorsport, le due Iron Dames cercheranno di ripercorrere le orme lasciate nei rally dalla fuoriclasse Michèle Mouton e dalla navigatrice Isabelle Galmiche, che ha ottenuto la vittoria a Monte Carlo nel 2022 a fianco del cannibale Sébastien Loeb. Nella gara del principato, inoltre, sfideranno anche Rachele Somaschini che sarà navigata da Nicola Arena.