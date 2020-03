WRC, da giovedì il rally del Messico: c'è lo stage più corto del mondiale (730 metri)

LEON – Tra giovedì e domenica il Messico ospita la terza gara della stagione 2020 del Fia World Rally Championship, la prima sullo sterrato. I costruttori in corsa per il titolo a squadre schierano nove piloti nel Wrc1, impegnati in 24 cronometrate per un totale di quasi 325 chilometri contro il tempo. Un test impegnativo anche per le temperature, che verrà poi seguito da una pausa di quasi un mese e mezzo a causa dell'annullamento della gara in Cile (non per il Coronavirus).

La prova latinoamericana fa parte del circuito mondiale da 16 anni e solo in cinque occasioni non è stata vinta da un pilota francese. Sèbastien Ogier, che corre con la Toyota Yaris, si è già imposto cinque volte, comprese le ultime due edizioni: ha trionfato tre volte con la Polo R e due con la Fiesta. Nè Hyundai né il costruttore giapponese sono ancora riusciti ad aggiudicarsi il Rally del Messico, mentre Ford, con una Focus, l'aveva spuntata nel 2004.

« Non possiamo dire di essere completamente soddisfatti delle prestazioni della nostra Hyundai i20 Coupé nei primi round della stagione, nonostante la vittoria a Monte-Carlo e il secondo posto in Svezia » , ha commentato Andrea Adamo, il team principal della squadra coreana che è seconda nella classifica a squadre. Thierry Neuville ha gli stessi punti di Elfyn Evans (Toyota), primo nella graduatoria piloti. Il belga guida in Messico una Hyundai come il campione del mondo in carica Ott T ä nak e, per la prima volta quest'anno nel Wrc, Dani Sordo.

Oltre a Ogier ed al sorprendente Evans, il costruttore giapponese schiera l'emergente Kalle Rovanperä , reduce dal suo primo podio iridato, conquistato al secondo assalto. La scuderia M-Sport che rappresenta Ford in Messico ha affidato le tre Fiesta a Esappeka Lappi, Teemu Suninen ed il britannico Gus Greensmith. Ben 9 stage misurano meno di 3 chilometri di lunghezza: nella serata di venerdì, inoltre, a Leon si disputa la prova più breve del mondiale, appena 730 metri.