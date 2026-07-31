Wrc, dalla coppia Hyundai al poker Toyota in testa al rally di Finlandia: Ogier davanti a tutti. Nel Wrc2 attardate le Lancia

JYVÄSKYLÄ – Sollevati di essere arrivati al secondo riposo con la macchina in buone condizioni. È l'umore sostanzialmente condiviso dai piloti impegnati nel Rally di Finlandia, che a causa di un violento temporale è diventato ancora più impegnativo e insidioso a partire dal primo pomeriggio. L'avvicendamento in testa, dove dopo la sola cronometrata di giovedì c'erano due Hyundai, era peraltro già avvenuto di buon mattino. Perché Sébastien Ogier e le Toyota erano subentrate al comando alle i20 N di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville.

Il francese ha chiuso la prima vera giornata di gara della decima tappa del mondiale di rally con un vantaggio di 16,3'' sul compagno di squadra e leader provvisorio del mondiale Elfyn Evans. Il podio provvisorio è completato da Sami Pajari 10,4'': «Siamo ancora in lotta per le prime posizioni e spero che possiamo raggiungere Elfyn», ha commentato il finnico. Con la quarta delle cinque Gr Yaris al via nella classe regina, lo svedese Oliver Solberg è ai piedi del podio con 41,3'' di ritardo da Ogier.

Martins Sesks con la Ford Puma della M-Sport occupa una prestigiosa quinta posizione a 23,6'' dalla quarta (a 1:04.9 dalla vetta) e vanta quasi 20'' di margine su Fourmaux, il più penalizzato dalla bufera che si è scatenata nel corso della settima speciale. Josh McErlean è settimo con la seconda macchina dell'Ovale Blu, ma viaggia a quasi due minuti e mezzo da Ogier e precede di appena un secondo e sette decimi Takamoto Katsuta con la quinta Gr Yaris: «È molto difficile descrivere la mia giornata, che è stata fondamentalmente disastrosa», ha sintetizzato il pilota giapponese, secondo del mondiale.

Neuville è nono a 2:56.2 da Ogier, ma ancora in gara malgrado una penalità di 20'' e, soprattutto, la rottura della ruota anteriore sinistra dopo aver colpito un terrapieno nel corso della quinta cronometrata. Il decimo della classifica è anche il primo del Wrc2, l'estone Robert Virves con la Skoda Fabia Rs, che accusa un ritardo di 12 secondi e mezzo dal belga. Esapekka Lappi è stato costretto al ritiro con la terza Hyundai per via dei danni riportati alla vettura dopo un cappottamento.

Jari-Matti Latvala, numero uno della scuderia Toyota, dimostra che la classe non è acqua: in gara con una Gr Yaris con le specifiche Rally2, è 12/o a soli 20'' dalla Top 10, dalla quale sono invece lontane le Ypsilon Hf Integrale, con Nikolay Gryazin quale pilota meglio piazzato (17/o). Giovanni Trentin (Skoda Fabia Rs) è il primo degli italiani. Nel Wrc3 Matteo Fontana (Ford Fiesta) è costretto ad inseguire i due piloti che lo seguono nella generale che guida con 100 punti: lo spagnolo Gil Membrado (terzo in classifica, ma attualmente primo in Finlandia) e Tymoteusz Abramowski (secondo sia nella graduatoria sia nel rally). Sabato si prosegue con 8 frazioni per un totale di quasi 126 chilometri.