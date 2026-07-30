Wrc, dopo i 2,6 km della prima speciale, le Hyundai di Fourmaux e Neuville in testa al Rally di Finlandia

JYVÄSKYLÄ – Provvisoria (molto provvisoria) doppietta Hyundai nel Rally di Finlandia, decima della 14 tappe del Wrc 2026. Adrien Fourmaux ha archiviato la prima cronometrata (2,58 chilometri a tempo) in testa davanti al compagno di scuderia Thierry Neuville, staccato di 1,1''. Il primo dei piloti Toyota è il campione del mondo in carica, il francese Sébastien Ogier, terzo con la Gr Yaris, a un decimo dal belga.

Con lo stesso crono c'è Elfyn Evans, che guida la classifica iridata: i due comandano il “trenino” delle cinque vetture della classe regina del costruttore giapponese. In quinta posizione c'è Takamoto Katsuta, che era stato il più veloce nello shakedown, a 6 decimi dai compagni di squadra, poi Sami Pajari, un decimo più indietro, e quindi Oliver Solberg già a 2,9'' dalla vetta. Esapekka Lappi, il finnico della Hyundai, è ottavo a 3'' con la terza i20 N.

Jon Armstrong è stato il migliore dei piloti della M-Sport con la Ford Puma: nono tre decimi più indietro. Chiudono la Top 10 il primo del Wrc2, l'estone Robert Virves con la Skoda Fabia Rs e l'altro irlandese alla guida di una vettura con le insegne dell'Ovale Blu, Josh McErlean, a 4,1'' da Fourmaux. L'ultimo pilota della classe regina è Martins Sesks, addirittura attorno alla ventesima piazza con un ritardo di 6,2'' dal primo.

Dopo lo stage inaugurale gli alfieri della Lancia sono 13/o, Léo Rossel, 14/o, Nikolay Gryazin, e 17/o, Yohan Rossel, tutti al volante della Ypsilon Hf Integrale. Matteo Fontana, il leader del Wrc3 con la Ford Fiesta, viaggia già a quasi 15'' dalla testa, ma nella propria classe è secondo. Al via c'è anche il numero uno della scuderia campione del mondo, la Toyota Gazoo, Jari-Matti Latvala, naturalmente con una Gr Yaris, seppur con le specifiche per il Wrc2, che nell'albo d'oro compare tre volte (2010 con la Ford Focus e nel 2014 e 2015 con la Volkswagen Polo R). Latvala ha contabilizzato il 17/o crono. Domani il rally comincia davvero. Si parte alle 7.44 italiane con la prima delle nove speciali in programma per un totale di poco meno di 128 chilometri. La cronometrata che chiude la giornata è stessa che ha aperto l'edizione 2026 della prova finnica, la Harju da quasi 2.600 metri.