WRC, Doppietta Citroen in Turchia. Vince Ogier e riapre la corsa al titolo

ASPARAN – Dopo un digiuno di oltre sei mesi, Sébastien Ogier e Citroen sono tornati a vincere nel World Rally Championship. “Era l’obiettivo di questo fine settimana: ne avevamo bisogno”, ha dichiarato. La scuderia francese ha trionfato sulle sponde dell'Egeo con una prestigiosa doppietta nel Rally di Turchia. Alle spalle del sei volte campione del mondo si è infatti piazzato il compagno di squadra Esapekka Lappi, che ottiene così il terzo podio stagionale. La vittoria rilancia le quotazioni di Ogier per il titolo iridato, visto che sia Ott Tänak (Toyota Yaris) sia Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) sono incappati in una giornata storta, quella di sabato. L'estone ha accusato problemi di elettronica ed è rientrato in gara domenica per puntare (con successo) ai punti del Power Stage, il belga ha cappottato ed ha perso terreno ma ha salvato almeno l'ottava piazza.

Ogier ha amministrato gli stage conclusivi ben sapendo di aver poco da temere dal suo più diretto inseguitore. Il podio è stato quindi completato da Andreas Mikkelsen, tornato sul podio a 60 giorni di distanza dal terzo posto in Sardegna. Grazie al piazzamento suo ed alla quinta posizione di Dani Sordo, sempre con la Hyundai i20 Coupé, il team coreano ha guadagnato punti preziosi nella lotta per il titolo a squadre sulla Toyota. A parte Tänak, fuori dalla Top 10, Jari Matti Latvala e Kris Meeke si sono dovuti accontentare della sesta e settima posizione.

Ai piedi del podio, quarto, il finnico Teemu Suninen ha regalato alla Ford Fiesta un incoraggiante fine settimana archiviato a meno di un minuto e mezzo dalla vetta. Con lui, è riuscito a restare nei dieci anche Pontus Tidemand con l'altra Fiesta del Wrc1, nono.

La carovana del Wrc si trasferisce nel Regno Unito, dove nel primo fine settimana di ottobre si corre il Rally del Galles, terzultima tappa del mondiale. È una prova che negli ultimi anni ha sempre riservato grandi soddisfazioni a Ogier, che ha trionfato in 5 delle ultime sei edizioni. Il francese (193) ha più che dimezzato il ritardo da Tänak (che ha incamerato i 5 punti del Power Stage), che è salito a 210, ma adesso guida con 17 punti di vantaggio anziché i 33 che prima aveva su Neuville. Il belga ha guadagnato 8 punti (4 per l'ottavo posto e altrettanti con il secondo posto della frazione conclusiva) e si è portato a 190.