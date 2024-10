Wrc, doppio testacoda per Neuville (Hyundai) che scivola al 4^ posto nel Rally dell'Europa Centrale. Ogier (Toyota) torna al comando

KARPFHAM – Nuovo avvicendamento al comando del Rally dell'Europa Centrale che si corre tra Repubblica Ceca, Austria e Germania. Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris) ha riguadagnato la prima posizione, quella con la quale era andato al primo riposo, giovedì sera. Il primato, peraltro ancora provvisorio, gli è stato praticamente consegnato dal prossimo campione del mondo “in pectore”, Thierry Neuville (Hyundai i20 N).

Nel corso della terza cronometrata di sabato, il belga è stato protagonista di un doppio testacoda, il secondo dei quali gli è costato anche un'uscita di strada per effetto della quale ha perso quasi 36'' dal francese, il più veloce in quella frazione. Nella rincorsa al titolo quasi nulla è compromesso per Neuville, il cui vantaggio sugli inseguitori nella classifica individuale iridata è più che rassicurante. Domenica mattina, in vista degli ultimi 4 stage – gli ultimi 54 chilometri di un rally da oltre 302 (più di 1.584 inclusi i trasferimenti) – Ogier parte sull'asfalto tedesco con un margine di 5,2'' sul primo degli inseguitori.

Ott Tänak (Hyundai i20 N), che occupa la piazza d'onore, si tiene a sua volta alle spalle Elfyn Evans con la seconda delle quattro Toyota Gr Yaris al via. Il britannico viaggia a meno di 9'' dall'estone e ha alle spalle Neuville, che rende quasi 40'' a Ogier. In quinta e sesta posizione si confermano provvisoriamente Takamoto Katsuta e Sami Pajari con gli altri due bolidi del costruttore giapponese, attardati di 52'' e 1:27.5 dal belga, cui basta una manciata di punti per iscrivere finalmente il proprio nome nell'albo d'oro del Wrc (World Rally Championship).

Grégoire Munster è il solo pilota al volante della Ford Puma della M-Sport “superstite” nella Top 10, della quale è anche l'ultimo della classe regina, settimo, anche se a 3:22.7 dal battistrada. Adrien Fourmaux, che era settimo, ha cominciato malissimo la giornata: fuori strada nella Ss9 e poi di nuovo, due volte, nella Ss10, frazione nel corso della quale ha anche dovuto cambiare una ruota, prima dell'abbandono nella Ss11. Il francese rientrerà domenica per giocarsi i punti della giornata conclusiva, così come dovrebbe fare Andreas Mikkelsen con la terza Hyundai della classe regina. Con la terza Ford Puma, Jourdan Serderdis è 24^ a quasi 19 minuti da Ogier. Il primo del Wrc2 è sempre il russo con licenza bulgara Nikolay Gryazin con la Citroen C3, ottavo, che ha decuplicato il vantaggio (adesso di 31'') su Oliver Solberg (Skoda Fabia Rs), nono. Matteo Fontana, il solo italiano in gara assieme al navigatore Alessandro Arnabodi, ha perso una posizione: è 25^ a due decimi dal greco della M-Sport con la sua Ford Fiesta Rally3.