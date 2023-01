Wrc, a Monte Carlo duello Toyota: Ogier in testa ma Rovanperä ha dimezzato il ritardo. Due stage vinti da Neuville (Hyundai), terzo

MONACO – Solo al dodicesimo stage del 91^ Rallye Monte Carlo una macchina diversa dalla Toyota Gr Yaris è stata la più veloce in una cronometrata: la guidava Thierry Neuville ed era una Hyundai i20 N. Il belga ci ha preso gusto e si è aggiudicato anche quella successiva, anche perché Sébastien Ogier, l'indiscusso battistrada, ha cominciato ad amministrare la corsa che intende vincere per la nona volta in carriera.

La “supremazia” coreana non è tuttavia durata molto perché nell'ultima cronometrata di giornata è tornata a primeggiare una Toyota, quella guidata dal campione del mondo in carica Kalle Rovanperä che ha progressivamente guadagnato tempo, tanto da ridurre il suo ritardo dal compagno di squadra francese ad appena 16'' (venerdì pomeriggio erano più di 39''). «Era lo stage più pericoloso in quanto a forature – ha dichiarato Ogier al termine della frazione con la quale ha chiuso le fatiche del sabato, che ha chiuso al quarto posto, con un ritardo di quasi 10'' da Rovanperä – così me la sono presa comoda e sono contento che sia finito». Il finnico si è finora aggiudicato 4 stage, contro i 7 di Ogier, i 2 di Neuville e quello di Elfyn Evans (Gr Yaris). Il belga della Hyundai è terzo nella generale a 16'' da Rovanperä.

Anche Neuville può permettersi di amministrare i chilometri finali di domenica perché alle sue spalle Evans viaggia a 24 secondi e mezzo. Al suo esordio con la Ford Puma della M-Sport, Ott Tänak è quinto e, salvo clamorosi errori (o sorte avversa) di chi lo precede, appare tagliato fuori dalla lotta per il podio, che è lontano oltre un minuto. Ma l'estone aveva già lasciato intendere come la vettura non fosse ancora perfettamente competitiva.

Gli altri tre piloti della classe regina nella Top 10 sono Takamoto Katsuta (Gr Yaris), sesto a 2:15.7 dalla vetta, Dani Sordo (Hyundai i20 N), settimo a 53'' dal giapponese, e Esapekka Lappi (Hyundai i20 N), ottavo a meno di 3'' dal compagno di scuderia. Con la Skoda Fabia Rs, il russo Nicolay Gryazin è nono e primo del Wrc2. I primi italiani, sempre con la vettura con le insegne della Freccia Alata, sono Matteo Gamba e Nicolò Gonella (22^).

Domenica sono in programma le ultime quattro cronometrate per un totale di poco meno di 68 chilometri. Si tratta dei due passaggi sulla Lucéram /Lantosque e del secondo e del terzo sulla La Bollène-Vésubie / Col de Turini, che era stata anche la frazione inaugurale del Rallye. Giovedì sera se l'era aggiudicata Ogier davanti a Evans e Neuville.