Wrc, Evans (Toyota) in Estonia per allungare nel mondiale: undici vetture al via nella classe regina

TARTU – Il mondiale di rally (Wrc) torna in Estonia, nazione “orfana” del suo campione Ott Tänak che si è concesso un anno di pausa (ma che nella prova di Roma Capitale aveva pilotato una Gr Yaris in maniera "non competitiva"), e che la passata stagione aveva lanciato una nuova stella, quella di Oliver Solberg, che si era aggiudicato la gara al suo esordio nella classe regina con Toyota. La prova di questo fine settimana, la nona (su 14), è articolata su 18 cronometrate, appena due delle quali in programma nella giornata di domenica: poco meno di 49 chilometri in totale sui quasi 302 a tempo (oltre 1.022 inclusi i trasferimenti).

Elfyn Evans sarà al via venerdì con una delle cinque Toyota Gr Yaris per difendere il suo primato nella classifica iridata, dopo che il compagno di squadra Takamoto Katsuta gli aveva rosicchiato qualche punto (nove per la precisione) al termine del Rally degli dei, quello greco dell'Acropoli. Sébastien Ogier, il campione del mondo in carica che lo ha vinto (secondo successo, quarto podio in sei gare nel 2026), li ha avvicinati entrambi e viaggia ormai a soli 37 punti dal britannico che insegue sempre il primo titolo planetario.

La scuderia del costruttore nipponico schiera sempre anche i due piloti nordici, ossia Solberg (quinto) e Sani Pajari (quarto), il finnico che in questo campionato è già stato quattro volte terzo e una volta secondo, andando in bianco solo nella tappa inaugurale. La squadra rivale, la Hyundai, si affida ancora una volta ai “soliti” Thierry Neuville (il sesto della generale) e a Adrien Fourmaux (settimo) con Esapekka Lappi alla guida della terza i20 N: in Estonia correrà la sua terza gara stagionale (sesto e quarto nelle precedenti due).

La Ford M-Sport compete con Josh McErlean, che è reduce dal suo miglior piazzamento assoluto nel Wrc, sesto in Grecia (dodicesimo nel mondiale individuale) con la Puma, con il connazionale irlandese Josh Armstrong e ancora una volta con Martins Sesks, la promesse lettone che parte spesso bene, ma che non riesce a chiudere con un piazzamento di quelli che sembrano alla sua portata. Gli equipaggi italiani al via sono due e sono composti da Giovanni Trentin e Pietro Elia Ometto e da Luca Hoebling e Federico Fiorini, entrambi al via con una Skoda Fabia Rs nel Wrc2. Si comincia giovedì di buon mattino (le 7.01 italiane) con lo shakedown di 4,08 km.