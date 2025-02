Wrc, Evans (Toyota) sempre in testa al Rally di Svezia. Il margine sul secondo è di appena 6 decimi

UMEÅ – Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris) è sempre in testa al Rally di Svezia, seconda tappa del mondiale 2025 di specialità (Wrc). Il suo vantaggio, che al primo riposo, quello di giovedì, era di mezzo secondo sul compagno di scuderia Kalle Rovanperä e su Ott Tänak (Hyundai i20 N), non è aumentato di molto dopo un totale di quasi 130 chilometri spalmati su 8 cronometrate sulla neve scandinava. Al riposo di venerdì è aumentato di appena un decimo.

Il secondo è sempre un compagno di squadra, ma ha cambiato nome e anche continente perché è il giapponese Takamoto Katsuta, che si è pure concesso il lusso di essere il più veloce in uno stage, il quinto. Il pilota nipponico ha poi un margine di appena 1,9'' sull'estone che corre per il costruttore coreano. Entrambi sono stati al comando del rally al termine di una frazione: Evans è tornato in testa dopo la prova sprint serale di appena 5,16 chilometri, come giovedì.

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N) è provvisoriamente quarto a 5,4'' da Tänak, e con 1,2'' di vantaggio sul campione del mondo in carica, il belga Thierry Neuville, anche lui sotto contratto con la squadra coreana. Rovanperä è scivolato in sesta posizione a 23'' dal podio virtuale. La prima Ford Puma della M-Sport è guidata dal lettone Martins Sesks, che soprattutto nei secondi passaggi ha dimostrato di poter competere con i migliori: il 25enne è settimo a 18,1'' dal finnico.

In ottava posizione c'è l'irlandese Josh McErlean con la seconda delle quattro Puma al via (1:02.6 dalla vetta) e in nona, attardato di 8'', c'è Sami Pajari con la quarta Gr Yaris. Chiude la Top 10 Grégoire Munster (Ford Puma) quasi 12 secondi più indietro. Oliver Solberg, con già 3:16.2 di ritardo da Evans, è undicesimo con la Skoda Fabia, ma primo del Wrc2. Il greco Jourdan Serderidis con l'undicesima macchina del Wrc1 è 43esimo a quasi 12 minuti dal decimo posto. Il primo italiano è Matteo Fontana, 32esimo con la Ford Fiesta Rally3. Sabato si corrono 8 stage per complessivi 97 chilometri.