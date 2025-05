Wrc, Evans (Toyota) subito in testa in Portogallo sul compagno di squadra Ogier. Poi la Hyundai di Tänak

PER MARCA

MATOSINHOS – Dopo meno di 3 chilometri, 2.940 metri per la precisione, quelli della “prova spettacolo” Figueira da Foz che hanno aperto il 58/o Rally del Portogallo, quinta prova del mondiale 2025 di specialità, Toyota e Hyundai sembrano aver già prenotato quasi per intero la Top 10. E non solo perché schierano complessivamente 8 macchine nella classe regina.

Molto provvisoriamente, in testa c'è l'attuale numero uno della generale iridata, il britannico Elfyn Evans con la Gr Yaris, che ha un margine di due decimi sui secondi, entrambi già campioni del mondo. Ossia il compagno di squadra Sébastien Ogier e Ott Tänak (Hyundai i20 N). Anche il terzo e il quarto sono al volante di una vettura del costruttore coreano: Adrien Fourmaux, attardato di 4 decimi da Evans, e il campione in carica Thierry Neuville, altri due decimi più indietro.

Poi, nell'ordine, gli altri tre piloti schierati dalla scuderia Gazoo: Kalle Rovanperä, reduce dalla vittoria alla Canarie, a 1,3'' dalla vetta, Takamoto Katsuta a sei decimi e Sami Pajari altri 2,2'' più indietro. In nona posizione si è inserito il primo del Wrc2, il russo con licenza bulgara Nikolay Gryazin con la Skoda Fabia Rs, che accusa un ritardo di appena due decimi dal finnico.

Chiude la Top 10 il più veloce del quartetto della M-Sport impegnato sullo sterrato lusitano nei dintorni di Porto con le Puma dell'Ovale Blu, il lettone Martins Sesks, che viaggia a 5'' da Evans. Gli altri piloti della Ford sono 17/o, Grégoire Munster e Josh McErlean, e addirittura 64/o l'imprenditore Diogo Salvi. Il migliore degli italiani, sempre con una Skoda Fabia Rs del Wrc2, è Roberto Daprà, navigato in Portogallo da Luca Beltrame, 13/o a soli sei decimi dalla Top 10: il trentino precede anche un pilota esperto come Dani Sordo, 15/o con la Hyundai i20 N Rally2. Da oggi si fa sul serio: 10 cronometrate per complessivi 147 chilometri.