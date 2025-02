Wrc, Evans (Toyota) subito in testa al Rally di Svezia. Ma la gara comincia davvero solo oggi

UMEÅ – Dopo i primi 5,16 chilometri del Rally di Svezia coperti a una temperatura attorno ai 10 gradi sotto lo zero, valido come seconda prova del World Rally Championship 2025 (Wrc), quattro Toyota Gr Yaris e tre Hyundai i20 N occupano le prime sette posizioni. Non è una sorpresa particolare, visto che da qualche stagione la M-Sport è meno competitiva con i suoi piloti e le Ford Puma. In testa alla gara, che entra nel vivo a cominciare da venerdì mattina, c'è Elfyn Evans con la prima del poker di compatte giapponesi iscritte nella classe regina.

Il britannico, che è anche il secondo della generale, si è insediato al comando con mezzo secondo di margine su Ott Tänak, con la macchina coreana, e sul compagno di squadra del Toyota Gazoo Racing Kalle Rovanperä. Più staccato il quarto, che è il francese ingaggiato dalla Hyundai e che fino alla passata stagione correva con le auto dell'Ovale Blu Adrien Fourmaux, che rende peraltro appena 7 decimi alla coppia di piloti che occupa la piazza d'onore molto provvisoria.

Il campione in carica, il belga Thierry Neuville (Hyundai) è quinto a due secondi e mezzo dal compagno di squadra transalpino. Poi altre due Gr Yaris: Takamoto Katsuta è sesto attardato di 1,7'' e Sami Pajari è settimo due decimi più indietro. Quindi un trenino di tre Puma della M-Sport guidato da Josh McErlean, ottavo a 7,5'' da Evans, e composto anche da Grégoire Munster, che insegue a 3 secondi, e da Martins Sesks, che chiude la Top 10 e che rende mezzo secondo al lussemburghese.

Il primo del Wrc2 è undicesimo ed è il “solito” Oliver Solberg con la Gr Yaris Rally 2, staccato di 2,7'' dal lettone. Per trovare l'ultimo dei piloti della classe regina, il non più giovanissimo Jourdan Serderidis, occorre scalare di parecchie posizioni (attorno alla 30esima), perché il greco ha rimediato quasi mezzo minuto da Evans e ha un crono giusto 6 decimi migliore rispetto a quello del migliore degli italiani, che è Matteo Fontana. Venerdì si corrono altre sei cronometrate per un totale di poco più di 124 chilometri.