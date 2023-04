Wrc, Evans (Toyota) vince in Croazia e raggiunge Ogier in testa alla classifica iridata. Sul podio anche Tänak (Ford) e Lappi (Hyundai)

ZAGABRIA – Elfyn Evans ha trionfato nel Rally di Croazia, che Hyundai avrebbe voluto vincere per onorare la memoria di Craig Breen, il pilota irlandese deceduto l'altra settimana in occasione di un evento che precedeva la disputa della quarta tappa del mondiale di specialità. La scuderia coreana aveva cominciato bene con Thierry Neuville in testa con la i20 N fino all'undicesima cronometrata quando il belga è incappato in un incidente e al comando gli è subentrato il britannico, che ha guidato con accortezza i restanti stage, rinunciando anche a spingere troppo nel Power Stage conclusivo vinto proprio da Nueville.

«Volevamo fortemente la vittoria per rendere Craig orgoglioso, ma abbiamo mancato questa opportunità: abbiamo dato tutto. Il Power Stage è per lui: spero che possa bastare», ha commentato il belga. Con la sua Toyota Gr Yaris all'arrivo Evans ha preceduto di 27'' Ott Tänak con la Ford Puma plug-in, che ha chiuso secondo, ma con un ritardo maggiore dal britannico rispetto a quando erano secondo e terzo (a 16,1''). L'estone torna però a muovere con decisione la classifica dopo la delusione del Rally del Messico (solo nono assoluto).

Il podio è stato completato da Esapekka Lappi, che con la sua Hyundai ha chiuso a 31,6'' da Tänak. Il campione del mondo in carica, il finnico Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris), ha infilato il terzo quarto posto consecutivo: una stagione piuttosto incolore la sua, almeno finora, anche se niente è compromesso per una eventuale conferma del titolo perché la graduatoria è cortissima e i primi quattro della generale sono racchiusi in appena 4 punti.

Alla sua terza partecipazione e dopo due successi (a Monte Carlo e in Messico), Sèbastien Ogier (avvistato a fine febbraio anche in Sud Africa in occasione dell'ePrix di Formula E a Città del Capo) si è classificato quinto: senza i 70'' di penalità inflittigli dai commissari sarebbe secondo. Alle sue spalle, con 54'' e quasi 3 minuti di ritardo, gli ultimi due piloti della classe regina della Top 10. Sesto il compagno di squadra giapponese Takamoto Katsuta e settimo il francese della M-Sport Pierre Louis Loubet con la Ford Puma. Yohan Rossel ha confermato l'ottava piazza, risultando il primo del Wrc2 con la Citroen C3. Fra tre settimane, in Portogallo, Evans si presenterà come numero uno del mondiale con 69 punti, gli stessi di Ogier, che però non figura nell'entry list (dovrebbe partecipare ad un massimo di 8 gare). Rovanperä accusa appena una lunghezza di ritardo (68) e vanta un margine di 4 su Tänak. A quota 58, Neuville è scivolato dalla seconda alla quinta piazza.