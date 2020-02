WRC, Evans (Toyota Yaris) al comando in Svezia. Lo insegue Tänak (Hyundai i20 coupé), corse appena 10 stage

TORSBY – Gli organizzatori del Rally di Svezia lottano, seconda tappa del Wrc 2020 (World Rally Championship) per la...sopravvivenza. Dopo aver già dimezzato il numero delle speciali alla vigilia, giovedì sera è stato annullato perfino lo stage inaugurale, 1.900 a Karlstad. La prima giornata si è conclusa dopo soli quattro cronometrate, due delle quali vinte da Elfyn Evans con la Toyota Yaris.

Il britannico del team Gazoo ha dimostrato di essersi trovato decisamente a proprio agio sull'inconsueto tracciato senza neve perché ai due primi posti ne ha aggiunti due secondi. Inevitabile il suo primato provvisorio nella classifica generale. Evans ha un margine 8,5'' su Ott Tänak (Hyundai i20 coupé), che ha scavalcato il finnico Kalle Rovanperä (Yaris) nell'ultima cronometrata di venerdì. La promessa della specialità è rimasta bloccata nel primo tornante perdendo secondi preziosi.

Sabato partirà dalla terza posizione a poco più di 14'' dal compagno di squadra Evans. La terza compatta giapponese, quella affidata a Sébastien Ogier, viaggia a poco meno di 18'' dalla vetta e progetta qualche modifica all'assetto della vettura in vista dei prossimi sei stage. La Yaris del giapponese Takamoto Katsuta è nona ad una cinquantina di secondi, mentre quella di Jari Matti Latvala, la quinta iscritta nel Wrc1, è stata costretta al ritiro dopo un problema tecnico. Rientrerà sabato.

Esapekka Lappi ha guidato la Ford Fiesta della scuderia M-Sport in quinta posizione, con un ritardo di poco superiore ai 3 secondi da Ogier. Thierry Neuville (Hyunda i20 coupé), il vincitore delle ultime due tappe del Wrc, è sesto a 23,6'' da Evans e precede di soli sei decimi il compagno di squadra Craig Breen, al suo esordio con il tema coreano. Teemu Suninen è ottavo con la seconda Fiesta, mentre il primo dei piloti del Wrc2 è Mads Ostberg con la Citroen C3 R5, che accusa già quasi due minuti di ritardo. Sabato sono in programma quattro stage per un totale di soli 63,7 chilometri contro il tempo.