Wrc, fine settimana da incorniciare per Toyota e Evans, che vince in Svezia e fa il pieno di punti

UMEÅ – Il Toyota Gazoo Racing ha vinto anche la seconda tappa del World Rally Championship 2025 (Wrc). Dopo aver trionfato con Sébastien Ogier a Monte Carlo, con Elfyn Evans si è assicurata quello di Svezia. Il britannico ha conquistato anche il massimo dei punti, 35: 25 per il successo, 5 per essere stato il più veloce domenica e altri 5 per essersi aggiudicato il Power Stage (tre settimane fa l'asso francese aveva mancato l'obiettivo per due sole lunghezze), tra l'altro per appena una decimo.

L'intero fine settimana innevato è stato caratterizzato da distacchi risicatissimi. Il secondo, il giapponese Takamotyo Katsuta (che nella giornata di domenica era di nuovo riuscito a insediarsi al comando della generale), pure lui con una Gr Yaris, ha reso appena 3,8'' a Evans. Più staccato, si fa per dire, il campione del mondo in carica, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N), che ha chiuso a 8,1'' dalla piazza d'onore. Poi l'altro pilota sotto contratto con il costruttore coreano che ha archiviato la prova nella Top 10, Ott Tänak, quarto poco meno di 5'' più indietro.

Kalle Rovenperä (Toyota) ha confermato la quinta posizione di questi giorni, peggiorando di un posto rispetto a Monte Carlo, a quasi 33'' da Evans. Ottimo sesto con la Ford Puma della M-Sport il lettone Martins Sesks, seppur a quasi 2:10 dal vincitore. Il 25enne è riuscito a tenersi alle spalle per quasi 18'' il più giovane finnico Sami Pajari, che però ha maturato più esperienza nella classe regina con la Toyota.

Ottavo l'ultimo pilota del Wrc1 nella Top 10, Grégoire Munster con la seconda della quattro macchine dell'Ovale Blu al via. Oliver Solberg con la Gr Yaris Rally2 si è classificato nono e primo del Wrc2. L'italiano Matteo Fontana ha finito ventesimo assoluto con la Ford Fiesta Rally3 e secondo nella sua categoria, mentre gli altri tre piloti del Wrc1 hanno chiuso molto attardati: ossia Adrien Fourmaux (Hyundai), che ha portato a casa un solo punto (quinto nel Power Stage), Josh McErlean e Jourdan Serderidis (Ford Puma). Fra cinque settimane si corre il Safari rally del Kenia dove Evans si presenta da battistrada con 61 punti, 28 più di Ogier e 30 più di Rovanperä. Il primo pilota della generale non al volante di una Gr Yaris è Thierry Neuville, quarto a quota 29. Nella graduatoria a squadre, Toyota ha allungato ulteriormente sulla Hyundai. Più lontana la Ford M-Sport.