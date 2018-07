WRC riparte dalla Finlandia. Nel Mille Laghi la Ford di Ogier tenta il recupero sulla Hyundai di Neuville

JYVÄSKYLÄ – Dopo un mese e mezzo di pausa il rally mondiale (Wrc) riparte dalla Finlandia, dove si gareggia sempre ad andature da brividi: nove delle dieci gare più veloci della storia della specialità si sono corse nel paese dei mille laghi. Tra giovedì sera (una speciale di 2,31 chilometri) e domenica è in programma l'ottava delle tredici tappe del campionato.

Il belga Thierry Neuville (Hyundai i20 coupé) parte da leader, con un vantaggio anche importante su Sébastien Ogier (Ford Fiesta), cioè 27 punti. Il team coreano teme questa prova perché non è fra quelle che si addicono alle caratteristiche della vettura. L'obiettivo della Hyundai Motorsport è quello di “limitare i danni”, anche perché non è finora mai salito sul podio. Fra i piloti ce l'aveva fatta Neuville nel 2013, ma con una Fiesta. Oltre che Neuville, anche da Andreas Mikkelsen e Hayden Paddon la scuderia si aspetta una prova coraggiosa, ma intelligente: meglio pochi punti che nessuno, anche per la classifica costruttori.

Assieme a Jari Matti Latvala e ad Esapekka Lappi, entrambi al volante di una Toyota Yaris, il campione del mondo in carica Ogier è il solo fra i partenti ad aver vinto in Finlandia, anche se sono ormai passati 5 anni. Ha nel mirino il sesto titolo iridato consecutivo, ma non si era mai trovato così attardato rispetto a Neuville. La sua scuderia, la M-Sport, ha confermato anche gli altri due equipaggi: quello guidato da Elfyn Evans e quello capitanato dal finnico Teemu Suninen.

Quello di Finlandia è il rally “domestico” di Toyota che ha in Lappi il vincitore dell'edizione 2017 ed in Latvala il pilota al via più decorato di questa gara (3 successi). I fari sono tuttavia puntati sull'estone Ott Tänak, che è terzo nella classifica generale (peraltro con sole 7 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Lappi) e che nelle ultime due prove ha conquistato appena 4 punti.

Citroen avrebbe potuto schierare il quarto vincitore del Rally di Finlandia, ma ha licenziato Kris Meeke alla vigilia della gara italiana in Sardegna. I tre equipaggi iscritti dal Doppio Chevron – che ormai guarda al prossimo campionato - sono quelli del norvegese Mads Ostberg, dell'irlandese Craig Breen e del 46 enne degli Emirati Arabi Khalid Al-Qassimi.

Gli organizzatori hanno nuovamente rivoluzionato il tracciato, che è per il 65% differente rispetto a quello del 2017. Non solo: il 40% del percorso è assolutamente inedito, un possibile vantaggio per i piloti di casa. In totale sono previste 23 speciali (di cui 10 venerdì, anche se la frazione più lunga, quasi 143 chilometri è quella di sabato) per complessivi 317 chilometri. Fra i partenti c'è l'annunciata promessa Kalle Rovanperä, che aveva maturato esperienza anche in Italia con Peugeot e che viene schierato nel Wrc2 da Skoda con una Fabia R5.