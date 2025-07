Wrc, in Finlandia rientra Ogier (Toyota) e Solberg torna nel Wrc2. Tänak (Hyundai) difende il primato in classifica

JYVÄSKYLÄ – In Finlandia Oliver Solberg torna nel Wrc2. Il 24enne pilota che dieci giorni fa in Estonia ha regalato alla Toyota il centesimo trionfo nel rally mondiale al volante di una Gr Yaris della classe regina, nella nona tappa del World Rally Championship 2025 è al via nella rassegna che funge da “supporto” a quella principale. Era stato schierato al posto di Sébastien Ogier, lo specialista in attività più vincente (Sébastien Loeb è impegnato nei rally raid), e come il francese ha vinto. Gli interrogativi riguarderanno il suo futuro.

Tra giovedì (uno stage da meno di 2,6 km) e domenica (due cronometrate per complessivi 48 km) sullo sterrato finnico a tre ore a nord dalla capitale Helsinki si corrono 20 venti frazioni contro il tempo per un totale di poco superiore ai 302 km, che inclusi i trasferimenti diventano oltre 1.400. Dopo l'avvicendamento in testa alla classifica iridata e con i primi quattro racchiusi in appena 24 lunghezze (ma Ogier, che è terzo, ha corso tre gare in meno e quest'anno ha collezionato solo vittorie, tre, e secondi posti, due) i punti in palio sono pesantissimi. Fino a 35 nella migliore delle ipotesi con il nuovo sistema di assegnazione.

Con la Hyundai i20 N, Ott Tänak sale ininterrottamente sul podio dalla gara portoghese (metà maggio) inclusa e ha scavalcato Elfyn Evans (Toyota) che invece non partecipa alla cerimonia di premiazione dalla prova precedente (fine aprile), in Spagna: fra i due ci sono appena due punti, ma il baltico arriva con il morale alle stelle e, a quanto pare, con una macchina decisamente migliorata. Ogier rientra in Finlandia dove lo scorso anno aveva vinto per la seconda volta in carriera e con un altro risultato positivo rischia di mettere in discussione equilibri e strategie del team Gazoo della casa giapponese, che manda in gara anche i soliti Takamoto Katsuta (settimo) e Sami Pajari (nono), oltre al bicampione Kalle Rovanperä, quest'anno "solo" tre volte sul podio (un successo e due terzi posti).

La casa coreana parte con la “formazione” classica, che oltre all'estone include il campione in carica Thierry Neuville (quinto assoluto e il terzo posto quale miglior risultato quest'anno) e Adrien Fourmaux, che è invece sesto. La Ford M-Sport affida le tre Puma a Grégoire Munster, a Josh McErlean e a Martins Sesks: con tre gare in meno, il lettone (sesto in Svezia, secondo miglior piazzamento stagionale dell'Ovale Blu) ha 12 punti, contro i 19 del lussemburghese e i 14 dell'irlandese che hanno invece corso tutti e otto i rally. Cinque gli equipaggi italiani al via con Giovanni Trentin/Alessandro Franco e Maurizio Chiarani/Flavio Zanella impegnati nel Wrc2 con una Skoda Fabia Rs.