Fourmaux (Ford) in testa al Rally del Giappone dopo la speciale inaugurale davanti a Tänak (Hyundai) e Evans (Toyota)

Adrien Fourmaux ha fatto 13. Al volante della Ford Puma, il francese della scuderia M-Sport si è aggiudicato la cronometrata inaugurale del Rally del Giappone, ultima e decisiva tappa del World Rally Championship 2024. Per Fourmaux si tratta della tredicesima affermazione in uno stage, al termine del quale ha rifilato 5 decimi al secondo, l'estone Ott Tänak, virtualmente ancora in corsa per il titolo iridato, che contende al compagno di squadra della Hyundai Thierry Neuville.

Tänak ha coperto in 1:44.9 i 2.150 metri della cronometrata attorno allo stadio della città che ospita il quartier generale del primo costruttore al mondo, la Toyota, che verrà ripetuta anche sabato e domenica. Alle sue spalle, sul podio provvisorio c'è l'idolo di casa, il giapponese Takamoto Katsuta, che con la la Gr Yaris rende 3 decimi all'estone con la i20 N e 8 al francese. In quarta posizione c'è Elfyn Evans (Toyota), staccato di un solo decimo dal compagno di scuderia.

Il britannico può aritmeticamente ancora scalzare Tänak dalla seconda piazza assoluta della classifica generale iridata. Il primo del mondiale, che ha praticamente già le mani sul titolo grazie ai 25 punti di margine sull'estone, Thierry Neuville (Hyundai i20 N), è quinto a 2,2'' dalla vetta con lo stesso crono di Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris). Al belga sotto contratto con il costruttore coreano bastano 6 punti per aggiudicarsi il primo alloro mondiale individuale della propria carriera.

Sull'asfalto nipponico, gli ultimi due piloti della classe regina nella Top 10 sono Grégoire Munster (Ford Puma) e Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 N), rispettivamente settimo a 2,7'' e ottavo a 3,7''. Il nono della classifica dopo il primo stage che anticipa il riposo tra giovedì e venerdì (la differenza di fuso con l'Italia è di 8 ore) è il russo che corre con licenza bulgara Nikolay Gryazin al volante di un Citroen C3 che precede Sami Pajari, il finnico con la Toyota Gr Yaris non ibrida: hanno 4,5'' e 6,5'' di ritardo da Fourmaux. Venerdì si continua con 126 chilometri contro il tempo e 8 speciali, le ultime due delle quali sono la Okazaki da 2,54 km.